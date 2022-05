Ragazzo accoltellato in pieno giorno in zona San Siro a Milano: è grave Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato alla schiena in piazzale Selinunte, a Milano. L’accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una lite in una casa popolare.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Un accoltellamento in pieno giorno in una zona di Milano, nei pressi di piazzale Selinunte a San Siro, già finita più volte al centro delle cronache per via di episodi di microcriminalità. È accaduto quest'oggi, martedì 10 maggio, attorno alle 12.30. I mezzi di soccorso dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono arrivati a sirene spiegate per soccorrere un ragazzo di soli 19 anni che presentava ferite d'arma bianca alla schiena. Il giovane è stato soccorso dagli equipaggi di due ambulanze ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo, dove è ricoverato in gravi condizioni.

L'accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una lite in una casa popolare

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato che stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto. Stando a quanto emerso finora e riportato dal quotidiano "Il Giorno", ad aggredire il ragazzo sarebbero state due persone, una delle quali lo avrebbe poi accoltellato alla schiena. È possibile che il giovane sia stato aggredito in un luogo diverso da quello in cui è poi stato soccorso: l'aggressione potrebbe essere iniziata all'interno di una delle case popolari della zona, probabilmente in via Zamagna. Stando alle prime informazioni, sia il ferito sia i suoi aggressori sarebbero cittadini di nazionalità egiziana: si ipotizza che l'accoltellamento sia avvenuto al culmine di una lite, sulle cui motivazioni però non si sono informazioni. I poliziotti stanno ascoltando le persone che erano presenti in piazza al momento dell'accaduto per cercare di reperire informazioni utili a identificare i due presunti aggressori.