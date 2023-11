Ragazzino di 17 anni si recide l’arteria cadendo dalla bici, vigile del fuoco lo salva A Sondrio, un vigile del fuoco ha salvato la vita di un ragazzino di 17 anni che si era ferito cadendo dalla bicicletta: un ferro gli si era conficcato nella gamba e gli avrebbe reciso l’arteria femorale.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzino di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una bicicletta. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 2 novembre, a Sondrio. L'adolescente, avrebbe 17 anni, ha rischiato di morire dissanguato: si sarebbe infatti reciso l'arteria femorale. Un vigile del fuoco, fortunatamente, è riuscito a salvarlo.

La dinamica dell'incidente

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento dal quotidiano Il Giorno, il giovane si trovava in via Colombaro. A un certo punto, intorno alle 8 del mattino, è caduto dalla bici: a causare l'incidente potrebbe essere stato l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Nell'incidente, un ferro del mezzo gli si è conficcato nella coscia. Gli avrebbe quindi reciso l'arteria femorale. Sul posto c'era un vigile del fuoco che in quel momento era libero dal servizio.

Così il pompiere ha salvato la vita del 17enne

Si tratta di Alessandro Scenini, un cinquantenne, che stava passando da lì e ha trovato il ragazzo a terra: ha subito soccorso il giovane e gli ha stretto la gamba con un laccio improvvisato. In questo modo è riuscito a tamponare la ferita. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118: i medici e i paramedici sono riusciti a fornire le prime cure sul posto e poi portarlo in ospedale: “Un pompiere lo è sempre, quando è in servizio e quando non lo è perché a riposo”, ha spiegato a chi lo ha definito pompiere-eroe. Il suo comandante, invece, ha raccontato che quando ha ricevuto la notizia non si è meravigliato che fosse proprio lui il protagonista.

Il funzionario ha infatti spiegato che è un dipendente modello: sempre puntuale e attento.