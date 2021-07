in foto: (Immagine di repertorio)

Non ce l'ha fatta il ragazzino di 13 anni che lunedì sera si era tuffato assieme ad altri amici nel fiume Chiese a Vestone, nel Bresciano, senza più riemergere. Fallou Diop, questo il suo nome, è morto nel pomeriggio di ieri all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverato in condizioni disperate. Fino all'ultimo i genitori del ragazzino, che abitano a Mocenigo, frazione di Vestone, hanno sperato che il figlio, vegliato in ospedale, potesse riprendersi. Purtroppo però non è stato così.

Il ragazzino era ricoverato in condizioni disperate

Fatale al 13enne è stato un tuffo assieme ad altri quattro amici nelle acque del fiume Chiese nella frazione Nozza di Vestone, in un punto dove tradizionalmente altri bagnanti cercano refrigerio durante l'estate. Gli altri quattro amici che erano assieme al ragazzo hanno visto che l'amico non riemergeva e hanno subito dato l'allarme: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vestone, i volontari dell'ambulanza della Valsabbia e i carabinieri di Idro, ma alla fine per ritrovare e recuperare Fallou sono stati determinanti due passanti: uno ha individuato sul fondo del fiume il corpo del 13enne, che è stato poi recuperato da un altro passante. A quel punto, come riporta il "Giornale di Brescia", i soccorritori hanno praticato il massaggio cardiaco al 13enne, cercando di rianimarlo. Nel frattempo sul posto è arrivato un elicottero che ha trasportato d'urgenza il ragazzino all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Purtroppo i medici non sono riusciti a salvare la vita a Fallou, rimasto per troppo tempo sott'acqua. "È un dolore che colpisce tutti", ha detto il sindaco di Vestone Roberto Facchi, sottolineando come finora nessuno fosse mai annegato nel fiume Chiese. Tutta la comunità è in lutto: tanti i messaggi di cordoglio che sono stati lasciati sul gruppo social dedicato a Vestone.