Ragazzino 14enne rimane incastrato tra gli ingranaggi del trattore e muore: alla guida c’era il padre Un 14enne è morto dopo essere rimasto incastrato dagli ingranaggi di un trattore. Il ragazzino si trovava in un campo a Caronno Varesino (Varese) e alla guida del mezzo c’era il padre.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 14enne è stato travolto da un trattore guidato dal padre a Caronno Varesino, in provincia di Varese. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, ma sembra che il ragazzino sia rimasto agganciato al verricello di un argano finendo con il rimanere incastrato e poi stritolato dagli ingranaggi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 31 ottobre, mentre il 14enne si trovava insieme a suo padre in un campo per tagliare alcuni alberi.

A chiamare i soccorsi è stato proprio il padre del giovane, disperato per quanto accaduto. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, anche con l'elisoccorso, ma per il 14enne non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell'area e hanno anche aiutato i medici a disincastrare la giovane vittima ormai priva di vita.

Gli accertamenti del caso sono stati affidati ai carabinieri del Comando provinciale di Varese, anche se appare ormai certo che si sia trattato di una disgrazia. Padre e figlio erano impegnati nel taglio di alcuni alberi all'interno di una proprietà privata e, probabilmente per cause accidentali, il 14enne sarebbe rimasto impigliato a un argano poi azionato dal trattore. Il caso è sato segnalato all'autorità giudiziaria e la Procura di Varese sta vagliando gli atti.

Leggi anche Si toglie la vita a 16 anni dopo aver comprato il veleno su Internet: indagano i Carabinieri

Articolo in aggiornamento