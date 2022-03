Ragazzina di 13 anni precipita dal balcone di casa a Carpenedolo: ricoverata in gravi condizioni Paura in mattinata a Carpenedolo per una ragazzina di 13 anni: è caduta dal balcone di casa ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale Civile di Brescia.

A cura di Francesco Loiacono

Paura in mattinata a Carpenedolo, comune in provincia di Brescia. Una ragazzina di 13 anni è caduta dal balcone di casa ed è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. L'episodio, riportato dalla testata locale "Bresciatoday", è accaduto attorno alle 7.30 di oggi, mercoledì 16 marzo. La ragazzina risiede in un residence assieme alla sua famiglia. Per cause da accertare questa mattina è precipitata dal balcone, cadendo rovinosamente al suolo da un'altezza di circa tre metri.

La ragazzina è stata trasportata all'ospedale Civile in elicottero: non è in pericolo di vita

Sono stati i famigliari dell'adolescente a dare l'allarme al 112. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza in codice rosso e, considerando la gravità dell'accaduto, anche un elicottero. Quando i soccorritori sono giunti sul posto la ragazzina fortunatamente non aveva perso conoscenza, pur avendo riportato gravi traumi agli arti inferiori. La gravità delle sue condizioni ha comunque suggerito il trasporto d'urgenza in elicottero all'ospedale Civile di Brescia, dove l'adolescente è stata ricoverata in codice rosso. Nella caduta ha riportato numerose fratture alle gambe, ma la buona notizia è che la giovanissima non sarebbe in pericolo di vita.

Resta da capire la dinamica dell'accaduto

Adesso si potrà quindi accertare con maggiore tranquillità l'esatta dinamica dell'accaduto: resta da capire se si è trattato di uno sfortunato incidente o se la caduta della ragazzina è dovuta ad altre cause. Sulla vicenda sono stati chiamati a indagare i carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda.