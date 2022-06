Ragazze di 16 anni molestate sul treno, i genitori: “Abbiamo chiamato il 112, nessuno è intervenuto” Un gruppo di ragazze di 16 anni è stato molestato a bordo di un treno diretto a Milano: le ragazze vi sarebbero salite dopo aver trascorso una giornata a Gardaland. Stando a quanto raccontato dai loro genitori, quest’ultimi avrebbero chiamato il 112 “ma nessuno è intervenuto”.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono state molestate sul treno, ma – stando a quanto raccontato dai genitori – nessuno sarebbe intervenuto: l'episodio si è verificato giovedì 2 giugno. Le ragazze, sei amiche tra i sedici e i diciassette anni, si trovavano a bordo del treno regionale 2640 partito da Peschiera del Garda, comune in provincia di Verona, e diretto a Milano. Il gruppo, quattro ragazze sono di Milano e due di Pavia, aveva appena trascorso una giornata a Gardaland.

Le minorenni molestate da un gruppo di giovani

In base a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", le minorenni sarebbero state molestate da un gruppo di giovani che le avrebbero circondate: "Il caldo era asfissiante, alcune di noi sono svenute" e proprio mentre cercavano un controllore, il gruppo di ragazzi le avrebbero aggredite: "Ridevano. Ci dicevano "le donne bianche qui non salgono". Le minorenni hanno anche raccontato che, poco prima di salire sul treno, la banchina e i binari erano state invase da oltre un centinaio di giovani: "Urlavano e correvano. Hanno anche sputato sui finestrini di un treno arrivato prima del nostro".

La telefonata al 112 da parte dei genitori

Le ragazze, dopo essere state aggredite, non avrebbero chiamato le forze dell'ordine. Avrebbero infatti raccontato tutto ai genitori che sostengono di aver chiamato il 112 "ma nessuno è intervenuto". Il gruppetto di adolescenti è stato poi aiutato da un ragazzo che le ha fatte scendere a Desenzano. Tutte quante hanno poi presentato ieri, venerdì 3 giugno, la loro denuncia alla Polfer della Stazione centrale di Milano.

Le risse a Peschiera

Sempre in quel giovedì, a Peschiera alcuni ragazzi – tramite Tik Tok – si erano dati appuntamento a Peschiera dove poi, in spiaggia, si era verificata una maxi rissa. Erano poi intervenuti gli agenti in tenuta antisommossa che, in base ad alcune testimonianze – come quella di Elena a Fanpage.it – avrebbero manganellato i presenti. Oggi, stando a quanto raccontato del sindaco di Peschiera a Fanpage.it – potrebbe esserci un nuovo raduno.