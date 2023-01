Ragazza con la sindrome di down si laurea in arte, la mamma: “Può essere un esempio per tutti” Sarah Bellome, ragazza di 25 anni con la sindrome di Down, si è diplomata all’Accademia di Belle Arti Aldo Galli: i suoi dipinti sono stati esposti in più mostre. La madre: “I nostri ragazzi speciali supportati soprattutto dal nostro amore possono dare tantissimo”.

A cura di Giorgia Venturini

Una passione per la pittura e la voglia di prendere quel diploma tanto sognato. Un obiettivo centrato in pieno per Sarah Bellome, ragazza di 25 anni con la sindrome di Down, che si è diplomata all’Accademia di Belle Arti Aldo Galli. La 25enne ha portato avanti la passione che condivide con la madre, anche lei un'artista: non ha esitato a fare un esame dietro l'altro fino ad arrivare a diplomarsi alla famosa accademica con 103 su 110. Un orgoglio per tutta la famiglia e non solo.

Come è nata la passione per l'arte

Un vero esempio di vita e di determinazione che l'ha portata a ricevere il diploma lo scorso 20 dicembre con una tesi su una lettura di "Sguardi e anima" del pittore preraffaellita Dante Gabriel Rossetti. Gli esami dell'ultimo anno non sono mai scesi sotto il 30.

L’opera il "Cielo si fa chiaro" di Sarah Bellome

A Fanpage.it racconta tutto la madre Daniela Porro: "Io l'ho seguita negli anni perché non aveva un sostegno ed è stata bravissima. Ha stupito anche me". Poi Daniela racconta come è iniziata la passione di Sarah: "Ha iniziato da piccola alle mie mostre a fare balletti e la scultura vivente con le altre due mie figlie. Secondo me è così che si è appassionata all'arte nelle varie forme. Ha deciso poi lei di fare il Liceo artistico e poi l'Accademia. È stata lei che un giorno mi ha detto ‘mamma io voglio fare il Liceo Artistico e poi mi ha detto io voglio fare l Accademia e poi fare l'artista'". E così è stato.

La passione di Sarah per l'arte non si è affermata solo con gli esami in accademia: come riporta sempre la testata locale, le sue opere da anni sono esposte in diverse mostre. Prima tra tutte quella a Palazzo Lombardia per il Festival dell'inclusione organizzato dalla Regione in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Il disegno "Non perdo le parole" di Sarah Bellome

Le poesie di Sarah

"Gli occhi si riempiono di lacrime che scivolano tra i pensieri della mente come un angelo custode", scrive Sarah accompagnando alcune sue opere. I suoi capolavori sono diventati ormai famosi nella zona in cui vive, così come le sue poesie. Sarah è un'artista a 360 gradi: ama la poesia e la danza. "Il mio sogno si realizza dentro un fiore che sboccia in primavera. Il sorriso rallegra in un fantastico bacio di amicizia", si legge in un post di Facebook. Tante le sue frasi e poesie. Tra tutte: "La mia rosa, è come una luce dorata, splendente, come i raggi del sole, tra le nuvole bianche nel cielo azzurro". La madre di Fanpage.it di Sarah poi ha concluso: "I nostri ragazzi speciali supportati soprattutto dal nostro amore possono dare tantissimo".