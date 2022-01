Ragazza colpita al braccio a Capodanno da un petardo rudimentale: “Potevo morire” Una donna di 29 anni è stata colpita al braccio da un petardo la notte di Capodanno a Pisogne. La 29enne chiede a chiunque aiuto per risalire al responsabile.

A cura di Giorgia Venturini

Voleva salutare l'arrivo del nuovo anno con le amiche in piazza a Pisogne, in provincia di Brescia. Qualche brindisi e risate prima di tornare a casa, ma per una ragazza di 29 anni si è trasformata in una serata da incubo. Mentre stava attraversando la piazza poco dopo la mezzanotte è stata sorpresa da un forte boato: un petardo le aveva causato una grave ferita al braccio. La 29enne ha iniziato a urlare e a correre in ospedale a Esine dove i medici hanno cercato di sistemare ossa e muscoli che il botto ha frantumato.

L'appello della donna: Aiutatemi a risalire al responsabile

"Mi sentivo pulsare la mano sinistra, così ho tolto la pelliccia che indossavo. Mi sono accorta subito di avevo un grosso buco nel braccio. Si vedevano i tendini e perdevo molto, molto, sangue: mi sono messa a gridare", riporta le sue parole Brescia Today. La ragazza racconta anche i minuti prima dello scoppio: "Ho molta paura dei fuochi d'artificio. Per questo motivo li ho solo guardati e ho aspettato che finissero prima di attraversare la piazza per raggiungere un bar. Sono stata sorpresa da un boato fortissimo". Le schegge di un petardo l'hanno colpita all'avambraccio sinistro: dalla prime informazioni sembra un botto rudimentale fatto da plastica e vetro. Per questo il timore della 29enne è che il braccio non tornerà quello di prima. "Neanche i medici azzardano previsioni". Intanto la donna ha fatto partire un appello: chiede di rivolgersi alla ai carabinieri di Breno chiunque sapesse qualcosa. Intanto le indagini dei militari si stanno concentrando anche sulle telecamere di video sorveglianza della zona così da poter risalire all'identità dell'autore del petardo.