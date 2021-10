Ragazza 17enne colpita alla testa dal treno mentre aspetta in stazione a Crema: soccorsa in elicottero Una ragazza di 17 anni è stata colpita alla testa da un treno mentre aspettava il convoglio sulla banchina della stazione. L’incidente è avvenuto attorno alle 7.30 di oggi a Crema, in provincia di Cremona. La ragazza è stata trasportata in elicottero in codice giallo all’ospedale di Cremona. Traffico ferroviario sospeso per oltre un’ora.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 7 ottobre, a Crema, in provincia di Cremona. Una ragazza di 17 anni è stata investita da un treno: stando a quanto ricostruito al momento, la giovane si trovava sulla banchina della stazione della cittadina ed era in attesa del convoglio. Per cause da accertare si sarebbe sporta troppo verso il binario, superando la linea gialla di sicurezza, e non si sarebbe accorta dell'arrivo del treno, nonostante i ripetuti avvisi sonori da parte del macchinista. Il treno, che procedeva a velocità molto ridotta, l'ha urtata alla testa.

La ragazza portata in ospedale in elicottero

L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 7.30. In piazza Martiri della libertà, sede della stazione, l'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La gravità delle condizioni della ragazza ha però spinto Areu a inviare anche un elicottero. La giovane è stata medicata sul posto e poi trasportata, proprio con l'elisoccorso, all'ospedale di Cremona, dove è giunta in codice giallo. Non sarebbe dunque in immediato pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i poliziotti del commissariato di Crema.

Traffico sospeso per oltre un'ora

Per i rilievi e le operazioni di soccorso il traffico ferroviario sulla linea Treviglio – Cremona è stato sospeso per oltre un'ora in prossimità di Crema. Solo a partire dalle 8.55, come riporta Rfi, la circolazione è tornata regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità. Gravi le ripercussioni sulla linea: fino a 110 minuti di ritardo per tre treni regionali e altri tre convogli regionali cancellati o limitati nel percorso.