Raduno non autorizzato organizzato su Tik Tok per il 2 giugno: la Digos segnala tre giovani La Digos ha segnalato cinque ragazzi perché intenzionati a partecipare al raduno non autorizzato a Peschiera del Garda in programma per il prossimo 2 giugno.

Il raduno dello scorso anno a Peschiera Borromeo

La polizia di Verona ha eseguito un sopralluogo nei luoghi del raduno programmato per il prossimo 2 giugno a Peschiera del Garda. Il raduno non autorizzato è stato organizzato tramite il passaparola sui social: rimane alta infatti l'attività di monitoraggio in tutte le piattaforme social.

Cinque giovani segnalati dalla Digos

Come precisa la polizia in una nota, a seguito dei controlli sul territorio, "sono stati segnalati ieri lunedì 29 maggio alla Digos di Verona cinque giovani intenzionati a partecipare con modalità violente al raduno". Questa mattina martedì 30 maggio invece le perquisizioni hanno dato esito negativo: gli accertamenti sono stati eseguiti nei confronti di 3 giovani italiani e 4 di nazionalità straniera tra i 16 e i 26 anni. "Tre di questi – spiegano ancora in una nota – sono già noti alle forze di polizia per essersi resi responsabili di vari reati e per gravitare all'interno della bande giovanili".

Risse e accoltellamenti nel raduno dello scorso anno

L'attenzione su questo raduno clandestino è massima perché nel 2022, sempre tramite il passaparola su Tik Tok, decine di adolescenti avevano organizzato un raduno che poi si è concluso in risse e accoltellamenti. E ancora: erano state accertate violenze sessuali su un treno. Così per evitare che si ripetano le stesse dinamiche dello scorso anno la Questura di Verona ha deciso di agire prima segnalando account e utenti che possano essere gli organizzatori del raduno. Così da impedire l'evento e di conseguenza eventuali risse.

Lunedì 22 maggio si è già riunito un comitato provinciale dell'ordine di sicurezza in Prefettura in cui si è discusso sulle misure da intraprendere proprio quel giorno. Ora si procederà ad evitare il raduno o a permettere che tutto avvenga in totale sicurezza.