Raccolta rifiuti a Milano, troppi operatori assenti per Covid. Amsa: “Cerchiamo di contenere i ritardi” L’azienda Amsa, che gestisce la raccolta rifiuti, sta registrando alcuni ritardi a causa dell’assenza di molti dipendenti dovuta alla loro positività al Covid o perché in quarantena.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nelle ultime settimane si stanno registrando disguidi nella raccolta rifiuti a Milano e in provincia. Il motivo è dovuto all'assenza di molti operatori a causa del Covid. E per questo motivo, si stanno registrando disagi in diverse zone della città. Da Amsa, la società che gestisce il servizio, arriva una nota stampa in cui viene spiegato che le riduzioni sono dovute sia alla positività di alcuni operatori che agli isolamenti e le quarantene di altri.

Amsa: A lavoro per contenere i ritardi che si stanno verificando

L'azienda sta cercando di fare tutto il possibile per evitare altri ritardi. Oltre a riorganizzare i servizi, la società assicura che sta operando per "contenere i ritardi che si stanno verificando, rimodulando le attività con la necessaria flessibilità". I recuperi infatti saranno fatti, assicura ancora Amsa, nel minor tempo possibile. La società non è l'unica a dover far i conti con i contagi Covid. La situazione potrebbe migliorare nelle prossime settimane quando è previsto un calo dei casi Covid.

Anche Trenord fa i conti con le assenze per Covid

A dover gestire ritardi e problemi, è anche Trenord: da settimane l'azienda sta facendo i conti con la positività di molti dipendenti. E per questo motivo ha dovuto riorganizzare i turni e rimodulare il servizio tanto da tagliare alcune corse. Grazie al fatto che alcuni dipendenti sono rientrati, è stato possibile ripristinare una parte delle corse. Ovviamente questa situazione, non riguarda solo la Lombardia. Anche in altre Regioni sono stati rimodulati i servizi a causa delle positività e le quarantene dei dipendenti.