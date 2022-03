Quanto costa la colomba di Carlo Cracco e dove acquistarla per Pasqua 2022 Per la Pasqua 2022 lo chef Carlo Cracco ha realizzato tre tipologie di colombe, uno dei dolci tipici pasquali. Ecco come sono fatte e quanto costano.

A cura di Francesco Loiacono

Carlo Cracco assaggia la sua colomba (Facebook)

Pasqua 2022 si avvicina e con la festività ritornano anche tutti i dolci tipici di questo periodo. Tra questi occupa un posto di primo piano la colomba, il lievitato che assieme al panettone è uno dei dolci più amati dai milanesi. Ed è proprio un milanese, anche se "acquisito", a proporre una delle colombe più apprezzate nel mondo della pasticceria meneghina. Parliamo di Carlo Cracco, chef stellato che da anni soddisfa i palati dei milanesi più esigenti nei diversi ristoranti in cui ha lavorato o che ha aperto, come il più famoso: il ristorante Cracco nella Galleria Vittorio Emanuele II. Cracco e il suo pastry chef Marco Pedron per Pasqua 2022 hanno preparato diversi tipi di colombe che sono in vendita presso il ristorante e anche sullo shop online, e il cui prezzo varia dai 46 ai 48 euro.

Quanto costa e com'è fatta la colomba classica di Carlo Cracco

Partiamo dalla colomba classica, preparata con gli ingredienti che rispettano la ricetta della tradizione: farina di frumento tipo 00, lievito madre a pasta acida, burro, tuorlo, zucchero, arancia candita, sale, miele, panna, vaniglia in bacche e mandorle. La colomba classica, dal peso di un chilo, costa 46 euro e si può conservare per 30 giorni.

Quanto costano le colombe al cioccolato e al pistacchio di Carlo Cracco

Oltre a quella classica sono in vendita altre due tipologie di colombe, al pistacchio e al cioccolato. La prima è ricoperta con una glassa al cioccolato bianco e al pistacchio ed è arricchita al suo interno con un pralinato al pistacchio. La seconda invece è ricoperta da una glassa al cioccolato al 62 per cento di cacao. Anche queste due tipologie di colomba pesano un chilo e si conservano per 30 giorni: il loro costo è di 48 euro.