Quanto costa guidare una Ferrari sul circuito di Formula 1 di Monza Rosario Campagna, con la sua Puresport, offre ai suoi clienti la possibilità di correre sul circuito di Monza a bordo di una vera Ferrari. Un giro costa 329 euro, ma comprende un briefing con veri piloti prima della corsa.

A cura di Giorgia Venturini

Carlos Sainz sulla sua Ferrari durante il Gran Premio di Monza (LaPresse)

Si può noleggiare e guidare una Ferrari sul circuito di Formula 1 di Monza o anche su altri circuiti italiani e europei. A realizzare il sogno di tanti appassionati è Rosario Campagna, 58 anni e fondatore di Puresport: lui e la sua società hanno 20 giornate all'anno per far correre chiunque voglia sul circuito monzese, dove hanno l'esclusiva. Le auto sono custodite in un capannone di Correzzana.

Qui sono parcheggiate – come spiega Il Corriere della Sera – Lamborghini, Ferrari e la Mercedes utilizzata come safety car durante i Gran Premi. Ma ci sono anche le macchine da corsa: alcune monoposto da Formula 3 – tra questa la F308 assegnata a Sainz – e al auto di Formula 1, la Jordan di Damon Hill del 1999. Ma quanto costa noleggiare una di queste auto e lanciarsi sul circuito di Monza?

Quanto costa guidare una Ferrari sul circuito di Monza

Mettersi alla guida di una Ferrari 296 Gtb e fare un giro di pista costa 329 euro, 3 giri costano 899 e 5 giri 1.549. Ma l'esperienza non comprende solo la guida: prima di mettersi al volante si può fare un briefing di almeno mezz'ora con i piloti.

Il pilota viene munito di tuta e l'attrezzatura tecnica. E infine si va a casa con un diploma tutto da incorniciare. La prossima giornata a Monza. dove si potranno guidare le auto sarà il 4 novembre

"A Monza l'autodromo più richiesto"

Rosario Campagna precisa che "i clienti arrivano da tutto il mondo e in molti ritornano". C'è chi proviene dalla Svizzera, Germania, Austria, ma anche dagli Stati Uniti, Canada, perfino da Hong Kong e Venezuela.

E poi aggiunge: "L’autodromo più richiesto è proprio Monza dove abbiamo l’esclusiva. Portiamo le nostre auto anche a Imola, Hockenheim, Spa, Mugello, Valencia per un totale di 50 giorni all’anno". Il prossimo appuntamento è però tutto monzese, il 4 novembre.