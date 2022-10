Quante sono le scuole lombarde che stanno sperimentando la settimana corta per risparmiare sulla bolletta Aumentano le scuole lombarde che decidono di applicare la settimana corta per ridurre gli sprechi energetici: ecco quali sono.

A cura di Ilaria Quattrone

Aumenta il numero di scuole lombarde che hanno deciso di adottare la settimana corta per risparmiare sull'energia considerato l'aumento dei costi della settimana. L'ultima, in ordine cronologico, è il liceo scientifico "Antonio Banfi" che si trova a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Il Consiglio di istituto, lo scorso venerdì, ha approvato la decisione.

Perché il liceo Banfi ha ridotto la settimana

Le ore che si sarebbero dovute fare il sabato, saranno ridistribuite durante la settimana. Il liceo era l'unico, dei quattro istituiti presenti nel complesso di via Adda, a svolgere lezione il sabato.

Per l'intero plesso esiste però un'unica caldaia che sarebbe dovuta rimanere accesa per riscaldare solo un istituto: "Questa soluzione ci permetterà di ridurre i costi e al tempo stesso di evitare la dad il sabato mattina", afferma il presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio.

Quali altre scuole hanno applicato la stessa misura

Da settembre sono diverse le scuole che hanno deciso di sperimentare la settimana corta. A Milano, per esempio, c'è il liceo scientifico Vittorio Veneto mentre a Bergamo troviamo l'istituto tecnico Vittorio Emanuele II. A Pavia l'esempio è fornito dal Liceo Copernico. A Mantova la settimana corta è stata applicata all'istituto professionale Vinci.

Non mancano polemiche e scontri

Non mancano le polemiche: in molti ritengono e sostengono che ridurre l'orario scolastico sacrifichi la didattica e gli studenti, soprattutto dopo i due anni di didattica a distanza dovuta alla situazione pandemica che ha colpito il Paese.

Altri invece affermano che questa soluzione consenta di ridurre lo spreco energetico e l'impatto ambientale.