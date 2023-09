Quando torna il caldo a Milano e Lombardia per l’ultimo colpo di coda dell’estate: le previsioni meteo Nell’ultima settimana di settembre andrà in scena il colpo di coda dell’estate a Milano e in Lombardia. Secondo il meteorologo Flavio Galbiati, intervistato da Fanpage.it, le temperature raggiungeranno anche i 30 gradi in città.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo Meteo Expert

A cura di Enrico Spaccini

Per l'ultima settimana di settembre ci attende il colpo di coda dell'estate. Anche se ormai l'autunno è iniziato da qualche giorno, almeno fino al prossimo weekend in Lombardia, e in particolare a Milano, ci saranno ancora temperature massime che si avvicineranno ai 30 gradi centigradi. Ne è certo Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert che a Fanpage.it spiega: "Avremo per tutta la settimana, sabato e domenica compresi, temperature di nuovo estive e nessuna precipitazione in vista almeno fino a ottobre".

Le previsioni meteo per la settimana per Milano e la Lombardia

"I valori massimi arriveranno anche a 27 gradi", commenta Galbiati, "mentre in città si potrebbe arrivare anche a 30 gradi, per quanto riguarda le temperature pomeridiane". Anche se le giornate sono un po' più corte e l'efficacia dei raggi solari non è ormai paragonabile a quella di luglio, le minime registrate di notte si fermeranno intorno ai 15 gradi.

"Si tratta comunque di temperature anomale, per essere già in autunno", continua il meteorologo. Oltre che dal caldo, la settimana sarà dominata anche dal bel tempo, con nessuna precipitazione prevista almeno fino al weekend.

Quando finirà il caldo e tornerà il maltempo

Come abbiamo visto nel corso delle ultime settimane, il gran caldo porta sempre a forti precipitazioni. Infatti, spiega Galbiati, "il Mediterraneo si sta scaldando di nuovo e sappiamo che con l'arrivo di eventuali perturbazioni tutta questa energia potrebbe dare luogo a piogge intense". Queste potrebbero arrivare anche dopo questo colpo di coda estivo e la zona più colpita, conclude il meteorologo, "sarebbe, appunto quella mediterranea, Lombardia compresa".