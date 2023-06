Quali sono le strade più pericolose da percorrere in bicicletta a Milano Tra i luoghi “ad alto rischio” per chi pedala in città, secondo il Politecnico di Milano, ci sono piazzale Loreto e corso Buenos Aires, via Palmanova, piazzale Cantore, via Castelbarco e viale Zara. Nel solo Comune di Milano, gli incidenti che hanno coinvolto mezzi a due ruote sono stati 1.970.

Dopo gli incidenti che sono costati la vita ad alcuni ciclisti (6 morti sono negli ultimi 18 mesi), il tema delle due ruote a Milano è più caldo che mai. Gli ultimi episodi in ordine di tempo? La 39enne travolta e uccisa il 20 aprile da una betoniera mentre pedalava in corso di Porta Vittoria, e il 55enne investito l'8 maggio in via Comasina. Ancora, a inizio 2023, è morta sull'asfalto una ciclista di 38 anni, colpita da un grosso autoarticolato di passaggio tra piazzale Loreto e viale Brianza.

I luoghi ad alto rischio per i ciclisti a Milano

Proprio lo snodo di piazzale Loreto, infatti, troneggia nella classifica tra i luoghi "ad alto rischio" che il Politecnico di Milano sta portando avanti in merito alla sicurezza di chi pedala in città: ieri, nella Commissione Trasporti presieduta da Marco Mazzei, è stato presentato in anteprima il focus su Milano. E quali sarebbero dunque nel capoluogo lombardo, secondo l'osservatorio permanente dell'ateneo, le strade più pericolose per chi sceglie di muoversi in bicicletta?

Al primo posto c'è, appunto, piazzale Loreto, seguito da piazza Oberdan in zona Porta Venezia. Ancora si trova piazzale Cantore, via Castelbarco, corso Buenos Aires e via Palmanova. Infine, segnalate come pericolose anche viale Monte Ceneri e viale Zara.

In un anno 1.970 incidenti in bici a Milano

In questo report, intanto, emergono anche dei dati. Sono in generale più di 33mila (33.385) gli incidenti segnalati a Milano e in Lombardia dal 2014 a oggi: dal 1 gennaio 2022 al 31 maggio 2023, nel solo Comune di Milano, gli incidenti che hanno coinvolto mezzi a due ruote sono stati 1.970. E la maggior parte degli incidenti, ovvero il 44,9 per cento, avviene nelle strade con doppia carreggiata di marcia, segnate da un lungo rettilineo: la metà di tutti gli incidenti (48,7 per cento), inoltre, vede coinvolte una bicicletta e un'automobile.