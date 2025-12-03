Quali sono le migliori scuole superiori di Milano, la classifica Eduscopio 2025: Berchet e Volta in testa

Eduscopio ha pubblicato le nuove classifiche relative al 2025 sui migliori licei d'Italia. Il gruppo di lavoro della piattaforma digitale di Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di 1 milione e 355mila diplomati di oltre 8mila scuole relativi agli anni scolastici dal 2019-2020 al 2021-2022. Con l'obiettivo di valutare il lavoro svolto dagli istituti nella preparazione degli studenti, sono stati attribuiti loro punteggi per agevolare le famiglie nella scelta del giusto percorso scolastico. Per quanto riguarda i licei classici, a Milano il ‘Giovanni Berchet' ha scavalcato il paritario Sacro Cuore al primo posto, mentre tra gli scientifici ‘Alessandro Volta' ha mantenuto la vetta. Più in generale, in questa edizione è stato registrato un recupero degli istituti statalisui paritari.

La classifica dei migliori licei classici di Milano secondo Eduscopio 2025

Considerando i licei classici solo nella città di Milano, il ‘Berchet' ha scalzato il ‘Sacro Cuore' dal primo posto, mente il ‘Carducci' ha conquistato il podio. Scende, invece, il paritario Faes Città Studi dal sesto al decimo posto.

Giovanni Berchet Sacro Cuore (paritario) Giosuè Carducci Alexis Carrel (paritario) Beccaria Manzoni Parini Educandato Setti Carraro Tito Livio Faes Città Studi (paritario)

Allargando il raggio di indagine a 30 chilometri dalla città, il ‘Berchet' scivola al quinto posto superato dal ‘Marie Curie' di Meda (statale) e il ‘Don Gnocchi' (paritario) di Carate.

Migliori licei scientifici di Milano secondo la classifica Eduscopio 2025

Rimangono invariate le prime due posizioni della classifica dei licei scientifici milanesi, con le conferme di ‘Alessandro Volta' e ‘Leonardo Da Vinci'. Sale al terzo posto il paritario ‘Alexis Carrel', mentre precipita il paritario ‘Sacro Cuore' dalla terza all'ottava posizione.

Alessandro Volta Leonardo Da Vinci Alexis Carrel (paritario) Elio Vittorini San Raffaele (paritario) Albert Einstein Vittorio Veneto Sacro Cuore (paritario) Luigi Cremona Sant'Ambrogio (paritario)

Il ‘Volta' resta primo anche tra i licei entro i 30 chilometri da Milano, seguito dal Banfi di Vimercate e il Frisi di Monza.

Migliori licei delle scienze umane di Milano nel 2025

La classifica dei licei delle Scienze umane di Milano ha subito pochi cambiamenti dall'anno passato. Le prime quattro posizioni sono confermate, mentre al quarto è salito il ‘Gaetana Agnesi' che nel 2024 era al settimo posto.

Maria Consolatrice (paritario) Virgilio Faes Città Studi (paritario) Carlo Tenca Gaetana Agnesi Vilfredo Federico Pareto Gerolamo Cardano Bertrand Russell Maria Ausiliatrice (paritario) Preziosissimo Sangue (paritario)

Il ‘Maria Consolatrice' resta primo anche entro i 30 chilometri dalla città, seguito poi dal paritario ‘Orsoline di San Carlo' di Saronno e dal ‘Versari' di Cesano Maderno.

Migliori licei linguistici di Milano nel 2025

Tra i linguistici si sono scambiate le posizioni il paritario ‘Maria Consolatrice' e il Virgilio, quest'anno rispettivamente secondo e quarto. Si conferma primo il paritario ‘Civico Manzoni' e terzo il ‘Tenca'.

Civico Manzoni (paritario) Maria Consolatrice (paritario) Carlo Tenca Virgilio Luigi Galvani Educandato Statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa Guglielmo Marconi Severi – Correnti Pietro Verri Erasmo da Rotterdam

Nei 30 chilometri la classifica è guidata dal ‘Marie Curie' di Meda e dal ‘Legnani' di Saronno, mentre il ‘Manzoni' di Milano scende al terzo.

I migliori istituti tecnico economico e tecnologico di Milano nel 2025

Gli istituti tecnico economico e tecnico tecnologico sono divisi in due classifiche diverse, una relativa a quelli che offrono sbocchi universitari e quelli con sbocchi lavorativi. Il podio dei tecnici economici con sbocchi universitari:

Alessandro Manzoni (paritario) Pietro Verri Curie – Sfraffa

I tecnici tecnologici con sbocchi universitari:

Carlo Cattaneo Evangelista Torricelli Giulio Natta

Questo, invece, il podio dei tecnici economici con sbocchi lavorativi:

Pietro Verri Fabio Besta Pier Paolo Pasolini

I tecnici tecnologici con sbocchi lavorativi:

Evangelista Torricelli Curie – Sfraffa Giuseppe Luigi Lagrange

I criteri di valutazione adottati da Eduscopio

Per la prima volta, quest'anno Eduscopio ha valutato anche i risultati degli studenti che si sono diplomati in quattro anziché in cinque anni. Una sperimentazione nazionale varata dalla ex ministra Valeria Fedeli, della quale però non sono state diffuse ancora delle informazioni ufficiali. Il progetto è stato realizzato grazie ai dati sulle carriere universitarie e lavorative dei diplomati raccolti dai vari ministeri.

I punteggi che hanno portato alla creazione delle classifiche sono basati su criteri come: esami sostenuti durante il percorso universitario, crediti acquisiti e voti ottenuti al primo anno dell'università. Per chi, invece, è entrato nel mondo del lavoro, Eduscopio ha valutato se ha trovato un'occupazione, in quanto tempo ha ottenuto un contratto di durata significativa e se il lavoro ottenuto è coerente con gli studi compiuti.