Quali sono le migliori pizzerie di Milano nella classifica del Gambero Rosso La lista delle migliori pizzerie di Milano e hinterland secondo la prestigiosa guida Gambero Rosso.

Sono stati comunicati i nomi delle migliori pizzerie di Milano secondo la blasonata guida Gambero Rosso, eccellenza editoriale nel campo della gastronomia. Quest'anno sono stati quattro i locali (tre in città e uno nell'hinterland) ad aggiudicarsi i riconoscimenti dati dalla guida che le assegna solo alle pizzerie giudicate più buone in tutto il territorio italiano.

Le migliori pizzerie di Milano secondo Gambero Rosso

Ecco di seguito le migliori pizzerie di Milano e hinterland secondo la guida Gambero Rosso: Crosta, Dry, Montegrigna Tric Trac e Davide Longoni Pane.

Crosta

Situato in via Bellotti, Crosta ha ricevuto i "tre spicchi" della guida Gambero Rosso. Da anni, ormai, la pizzeria di Giovanni Mineo e Simone Lombardi è annoverata tra le migliori di Milano e, dunque, d'Italia. A Crosta, Gambero Rosso ha assegnato anche i "tre pani".

Dry

Anche Dry Milano, che in città vanta due locali, uno in via Solferino e l'altro in via Vittorio Veneto, è ormai stabilmente inserita all'interno della guida Gambero Rosso. Anche per lei, la guida ha riservato i "tre spicchi".

Montegrigna Tric Trac

Aperta da Bruno e Stefania de Rosa, la pizzeria Montegrigna Tric Trac (situata in via Grigna a Legnano) si distingue in città per i premi ricevuti sia per la pasticceria che per le pizze che si possono gustare al suo interno. Quest'anno la guida Gambero Rosso le ha assegnato i "tre spicchi".

Davide Longoni Pane

Unico forno premiato tra Milano e hinterland, al panificio Davide Longoni Pane di via Tiraboschi sono state assegnate le "tre rotelle", che equivalgono ai "tre spicchi" dei locali.