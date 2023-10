Quali sono le migliori pizzerie di Brescia: ci sono quattro locali nella classifica 2023 Si sono conquistati un posto nella classifica nazionale delle Pizzerie Eccellenti 2023: ci sono anche quattro indirizzi bresciani nel prestigioso elenco pubblicato ogni anno da 50 Top Pizza.

Inedito (Instagram)

Si sono conquistati un posto nella classifica nazionale delle Pizzerie Eccellenti 2023 grazie a materie prime, impasti e originalità degli abbinamenti. Ci sono anche quattro indirizzi bresciani nel prestigioso elenco pubblicato ogni anno da 50 Top Pizza. la guida internazionale alle migliori pizzerie d'Italia e del mondo: si tratta di Sirani (via Elba, 16) e di Inedito (via Antonio Gramsci, 22) in città, con un salto in provincia tra la Franciacorta de La Filiale a Erbusco (via Vittorio Emanuele, 23) e le rive del lago di Garda a Sirmione con Ciclone (via Verona, 26).

Sirani (Brescia)

A premiare, in questo caso, è stato un mix tra l‘ambiente minimalista-industrial ("frutto di un connubio di materiali grezzi, come mattoni a vista e cemento, luci e colori caldi") e materie prime di altissimo livello come jamon iberico e acciughe di Cantabria, capperi e origano di Pantelleria, crudo di Parma. Il locale, che mette a disposizione dei clienti anche un piccolo giardino fiorito, è specializzato in dolci da colazione e lievitati tra brioches, francesine, panettoni, torte e monoporzioni golose.

Inedito (Brescia)

"Inedito di nome e di fatto: questa insegna è riuscita a declinare in modo personale i trend attuali, quali quello della velocità (carta delle pizze ridotta, non chilometrica) e della originalità (pizze quasi tutte dal taglio gastronomico, con abbinamenti interessanti e gustosi)". Questi i punti di forza della pizzeria guidata dallo chef Antonio Pappalardo. Da provare assolutamente, secondo Top Pizza 50? Acciuga di cetara, pomodoro, burrata, capperi e origano di salina. "L’ambiente è moderno e semplice, ma riesce a trasferire un senso di accoglienza grazie alla scelta dei colori, dei materiali e alla valorizzazione degli elementi architettonici caratterizzanti il locale, come un pozzo antico ben visibile", si legge ancora.

La Filiale (Erbusco)

Un ambiente moderno, con ampie vetrate immerse nel verde, nel cuore della tenuta del Relais & Chateâux L'Albereta. Il chiosco di Franco Pepe, premiata anche con i Tre spicchi Gambero Rosso, offre pizze originali ma ben legate alla tradizione partenopea, tra pizze fritte, classiche e moderne, con abbinamento a oltre 30 vini della Franciacorta e d'Italia. Celebre ormai in carta la Margherita Sbagliata con mozzarella di bufala Dop, pomodoro riccio a crudo, riduzione di basilico, olio evo varietà caiazzana.

Ciclone (Sirmione)

Impasti sperimentali (mais, semi di girasole, alta idratazione), una lunga lista di birre e richiami alla tradizione con sprazzi di originalità. Senza contare la location, a due passi dal lago di Garda e dalle famose terme di Sirmione. "Ubicato presso un mini-centro commerciale, questo locale riserva il suo lato più bello sul retro. dopo un ampio prato pubblico, l’occhio di chi è seduto al tavolo si tuffa direttamente nel blu dello specchio d’acqua", si legge nelle motivazioni della scelta di questo locale.