Ruba il barattolo delle mance di baristi e camerieri in birreria, l'appello sui social: "Riportalo indietro" Un cliente si è avvicinato alla cassa del locale e ha rubato il barattolo che conteneva le mance di baristi e camerieri. È successo a Bedizzole, in provincia di Brescia.

Si è avvicinato alla cassa e ha rubato il barattolo che conteneva le mance di baristi e camerieri del locale, forse approfittando di un momento di distrazione di chi stava battendo lo scontrino. Ma il ladruncolo improvvisato forse ancora non sa di essere stato visto dal personale della birreria di Bedizzole, provincia di Brescia.

Lo staff di via Rimembranze ha infatti lanciato un monito sui propri canali social, rivolgendosi direttamente all'insospettabile cliente-ladro di monetine: "Lo staff della birreria ringrazia chi questa sera nell’uscire si è preso il barattolo delle mance…ricordiamo che il locale è videosorvegliato come da cartelli esposti e che, senza un riscontro nelle prossime 48h verrà fatta denuncia ai carabinieri! Ti abbiamo visto", recita il post online.

Un furto da poco, forse poche decine di euro. Ma che fanno la differenza per i ragazzi e le ragazze che lavorano nella birreria della Bresciana, ricompensati dai clienti per la loro fatica e per lo sforzo di regalare un sorriso a chi è seduto ai tavoli anche quando il locale è pieno zeppo, e gli ordini che arrivano al bancone sono tanti.

Resta solo insomma da capire chi, tra gli avventori del pub, possa aver pensato di portarsi a casa il barattolo riservato al personale. Una bravata, o un gesto deliberatamente commesso per intascarsi i soldi del locale?