Si disegna da solo il parcheggio per la macchina sul marciapiede davanti casa: multato La polizia locale ha multato un 40enne di Orzinuovi (Brescia) che si era disegnato da solo il parcheggio sotto casa. I vigili gli hanno fatto anche cancellare le strisce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 40enne residente nel centro storico di Orzinuovi, nella Bassa Bresciana, è stato denunciato per essersi creato da solo il parcheggio per la sua auto davanti casa. A segnalarlo alla polizia locale sono stati i vicini di casa nella giornata del 19 aprile scorso. Gli agenti, una volta effettuati gli accertamenti del caso, hanno provveduto a multare il 40enne per aver violato l'articolo 15 del Codice della strada e gli hanno fatto cancellare le scritte.

Il parcheggio disegnato sotto casa

Alcuni giorni fa, riporta il Corriere della Sera, un 40enne originario dell'Est Europa e residente da poco nel centro storico di Orzinuovi, si era costruito da solo il parcheggio per la propria auto davanti casa. Prima di tutto ha costruito una rampa d'accesso per il marciapiede, dopodiché ha provveduto a disegnare i contorni del posteggio sul cemento con tanto di scritta che recitava "parcheggio privato".

La soluzione innovativa al problema del parcheggio, però, non è passata inosservata. Lo scorso venerdì 19 aprile, infatti, alcuni vicini di casa del 40enne hanno segnalato il fatto alla polizia locale chiedendo che gli agenti verificassero la regolarità di quell'iniziativa. Così, i vigili si sono presentati sotto casa dell'uomo e, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti, si sono messi in contatto con lui.

La multa fino a 173 euro

Gli agenti gli hanno spiegato che costruirsi da solo il parcheggio per l'auto significa violare l'articolo 15 del Codice della strada, in particolare il punto relativo a "danneggiamento e alterazione di manto stradale". Si tratta di una irregolarità che viene sanzionata con il pagamento di una somma compresa tra 42 euro e 173 euro.

Alla fine, al 40enne è stato chiesto di rimuovere il posteggio fai da te, un "ripristino a sue spese". Una volta cancellate le strisce e la scritta, armato di scalpello ha tolto anche la rampa per il marciapiede.