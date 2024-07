video suggerito

Quali sono i Paesi senza estradizione per l’Italia dove Giacomo Bozzoli potrebbe aver tentato la fuga Giacomo Bozzoli è stato condannato dalla Corte di Cassazione all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario Bozzoli avvenuto nel 2015 a Marcheno (Brescia). I carabinieri si sono presentati nella sua abitazione a Soiano del Lago, ma non hanno trovato né lui né la moglie e il figlio. Se non dovesse costituirsi nelle prossime ore, sarà firmato il mandato di arresto internazionale. Ecco quali potrebbero essere i Paesi in cui potrebbe recarsi per evitare di essere estradato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La fuga di Giacomo Bozzoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giacomo Bozzoli è stato condannato dalla Corte di Cassazione all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario Bozzoli avvenuto nel 2015 nella fonderia di famiglia a Marcheno (Brescia). Dopo la lettura del dispositivo i carabinieri si sono presentati nella sua abitazione a Soiano del Lago, ma non hanno trovato né lui né la moglie e il figlio. Il 39enne è infatti scappato e questa mattina è stato firmato il decreto di latitanza.

Ieri sera è emerso che l'uomo possa essere in uno dei Paesi esteri confinanti con l'Italia. Il suocero di Bozzoli avrebbe detto che il genero potrebbe trovarsi "in una località imprecisata della Francia". In queste ore la Procura di Brescia ha anche firmato il mandato d'arresto europeo.

La materia sull'estradizione è molto complessa. Nonostante questo, ci sono alcuni Paesi nel mondo in cui è possibile che Bozzoli possa andare per evitare di essere estradato in Italia. Il nostro Governo, infatti, non ha ratificato accordi con nove Paesi, tra questi c'è Capo Verde, la Gamaiaca e il Belize.

Leggi anche Cosa rischia l'ergastolano Giacomo Bozzoli ora che è in fuga e sua moglie che è con lui

Quali sono i Paesi che non hanno accordi con l’Italia per l’estradizione

Sono nove gli Stati riconosciuti come Paesi in cui è possibile rifugiarsi per evitare l'estradizione. Questi sono: le Seychelles, il Nepal, la Cambogia, la Malesia, Capo Verde, Namibia, Madagascar, Giamaica e Belize.

Al momento è difficile pensare che Bozzoli sia in uno di questi Paesi, considerato che alle autorità risulta che il suo passaporto sia scaduto.

Quali sono le convenzioni che regolano l’estradizione

In Italia l'estradizione è regolata dall'articolo 13 del codice penale italiano che stabilisce come sia regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. Il nostro Paese, dal 1873, ha stipulato diversi accordi di estradizione bilatere con moltissimi Paesi nel mondo. Inoltre fa parte della Convenzione europea di Strasburgo in materia di estrazione e assistenza in materia penale del 1957.

La fuga di Giacomo Bozzoli: l'ultimo passaggio

Bozzoli, secondo gli inquirenti, sarebbe scappato con la sua famiglia a bordo di una Maserati Levanti. L'ultimo passaggio è stato registrato poco prima delle sei del mattino e precisamente alle 5.51. È stato infatti registrato un passaggio dal portale di Manerba, comune che si trova in provincia di Brescia. Alle 6.03 è stato invece registrato a Desenzano. Il suocero ha affermato che potrebbero trovarsi "in una località imprecisata della Francia".