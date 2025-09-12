Quali sono gli ospedali lombardi considerati i migliori d’Italia: Humanitas e San Raffaele in testa alla classifica

I risultati della graduatoria stilata per il 2026 da Newsweek e Statista sugli ospedali più innovativi e quelli più specializzati. Tra questi svettano il Centro Cardiologico Monzino per la cardiochirurgia, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta per neurologia e neurochirurgia e l’Istituto Europeo di Oncologia – IEO per l’oncologia.

Sono ben sette gli ospedali lombardi tra i migliori al mondo, di cui tre svettano in cima alla classifica. È la graduatoria stilata per il 2026 da Newsweek e Statista sui migliori "smart hospitals", che misura l’adozione di tecnologie digitali, intelligenza artificiale e innovazione al servizio dei pazienti nelle strutture sanitarie di tutto il mondo.

A guidare la classifica italiana è infatti l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, 61esimo ospedale a livello globale. Subito dopo si posiziona l’Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milano, 72esimo al mondo e secondo in Italia, mentre al quarto posto tra i migliori ospedali italiani compare anche l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, 76esimo a livello internazionale.

Ma non solo. Il primato lombardo emerge anche nell'elenco dei migliori ospedali specializzati al mondo in 12 discipline mediche. In 5 specialità su 12, in particolare, i migliori ospedali si trovano nella città di Milano: il Centro Cardiologico Monzino si distingue ad esempio nella chirurgia cardiaca e nella cardiologia, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta è prima in neurologia e neurochirurgia, mentre per l’oncologia il riferimento resta l’Istituto Europeo di Oncologia – IEO.

Accanto a questi riconoscimenti, altri ospedali della regione confermano la loro centralità a livello nazionale. L’Ospedale San Raffaele è secondo in endocrinologia e urologia, oltre che tra i migliori in cardiologia. L’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano è secondo in gastroenterologia, mentre il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano si distingue in ostetricia e ginecologia (secondo in Italia) e in pneumologia (quinto). L’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è il secondo centro italiano in oncologia, l’Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano del Gruppo San Donato è secondo in ortopedia e l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano rappresenta il quarto centro pediatrico italiano.

“La Lombardia conferma ancora una volta il suo ruolo di guida nella sanità nazionale", ha commentato questi dati l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. "Non solo tre ospedali lombardi tra i primi quattro italiani nella classifica degli smart hospitals, ma anche cinque primi posti nelle discipline specialistiche dimostrano come la nostra regione sappia coniugare innovazione tecnologica, ricerca scientifica ed eccellenza clinica".