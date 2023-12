Pullman esce di strada e si ribalta nel Pavese: a bordo c’erano 13 passeggeri Un pullman è uscito di strada e si è ribaltato nel Pavese. A bordo c’erano 13 passeggeri, tre dei quali sono stati trasportati in ospedale.

Un pullman di linea di Autoguidovie è uscito di strada a Torrevecchia Pia (in provincia di Pavia) e si è ribaltato in un fosso. A bordo c'erano 12 passeggeri più l'autista, tre dei quali trasportati in ospedale. L'incidente si è verificato intorno alle 16:20 di oggi, giovedì 14 dicembre, nel territorio della frazione Cascina Bianca sulla strada provinciale 9. Sul posto sono intervenuti i pompieri delle squadre del Comando di Lodi e Pavia con un'autopompa e un'autogru.

L'autobus di Autoguidovie ribaltato a Pavia

Come appreso da Fanpage.it, sei persone rimaste incastrate nel mezzo sono state estratte dal personale dei vigili del fuoco, due delle quali con la tavola spinale, e poi affidate alle cure dei sanitari arrivati sul posto con le ambulanze. Tutte le altre sono state fatte uscire dalle vie di sicurezza disposte sul tetto dell'autobus. I carabinieri sono arrivati per effettuare i rilievi del caso.

I vigili del fuoco arrivati sul luogo dell'incidente

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire. L'autobus di linea era quello che ogni giorno percorre la tratta che da Milano porta a Belgioioso. Per cause ancora da chiarire, arrivato alla frazione Cascina Bianca di Torrevecchia Pia è uscito di strada finendo in un fosso e accasciandosi su un fianco.

La strada provinciale 9 è stata chiusa al traffico per consentire l'intervento dei soccorsi e il recupero del mezzo. Tra i feriti, nessuno pare abbia riportato conseguenze gravi.