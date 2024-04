video suggerito

Camion cisterna si ribalta a Bergamo: 270 quintali di acido solforico rischiano di finire in strada Un camion cisterna si è ribaltato all'alba del 29 aprile a Caravaggio (Bergamo). Circa 270 quintali di acido solforico sono finiti in strada, illeso il conducente.

A cura di Enrico Spaccini

Un camion cisterna si è ribaltato all'alba di oggi, lunedì 29 aprile, lungo via Mozzanica a Caravaggio (in provincia di Bergamo). I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 5 per contenere i danni dell'incidente. È stato stimato, infatti, che il mezzo pesante abbia rischiato di rovesciare sulla strada circa 270 quindali di acido solforico che stava trasportato. L'autista è stato soccorso dai sanitari e, stando a quanto appreso, ne sarebbe uscito illeso ma è stato comunque trasportato in ospedale.

In via Mozzanica a Caravaggio sono arrivati i vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, l'Nbcr (Nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) di Milano e i Volontari di Treviglio pochi minuti dopo le 5 di lunedì 20 aprile. I pompieri si sono occupati del travaso della cisterna ribaltata, che trasportava acido solforico, e del riposizionamento su strada del mezzo pesante.

La strada statale, chiamata in quel tratto Padana superiore, è stata chiusa al traffico all’altezza di Caravaggio e in entrambe le direzioni per consentire l'intervento dei vigli del fuoco. La polizia locale si è occupata della gestione del traffico per permettere il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. In tutto, sulla strada avrebbero rischiato di finire 270 quintali di materiale.

Il sindaco Claudio Bolandrini ha comunicato: "Non si registrano danni all'ambiente perché a seguito dell'impatto non vi sono stati sversamenti di sostanze chimiche all'esterno". Il primo cittadino ha ribadito che le autorità stanno provvedendo allo svuotamento della cisterna.

L'uomo che si trovava alla guida del camion cisterna ribaltato è stato soccorso dai sanitari. Il conducente, un 52enne, sarebbe rimasto illeso nell'incidente ma è stato comunque trasportato e ricoverato all'ospedale di Treviglio per gli accertamenti del caso