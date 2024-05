Bimba di 8 anni muore in un incidente stradale a Clusone, indagata per omicidio la nonna che guidava

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

È indagata per lesioni e omicidio colposi la nonna della bambina di 8 anni deceduta lo scorso martedì 7 maggio in seguito a un incidente stradale avvenuto tra Clusone e Rovetta (in provincia di Bergamo). Secondo quanto emerso dai primi rilievi di carabinieri, sarebbe stata lei a perdere il controllo dell'auto e, invadendo la corsia opposta, a provocare il frontale con un'altra vettura. Nell'impatto la bambina ha perso la vita, mentre il fratellino che era seduto accanto a lei è stato operato al femore.

La dinamica dell'incidente

Le indagini sull'incidente sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Clusone, coordinati dalla pm di Bergamo Raffaella Latorraca che ha deciso di non disporre l'autopsia sul corpo della bimba. Non ci sono dubbi, infatti, sulle cause del decesso della piccola, mentre alcuni particolari relativi alla dinamica sono ancora da verificare.

La bambina era seduta sui sedili posteriori della Seat Ibiza guidata dalla nonna insieme al fratellino. Non è ancora chiaro se fossero sul seggiolino. Inoltre, si deve capire perché la donna ha perso il controllo dell'auto finendo con l'invadere la corsia opposta. La pm ha già previsto ulteriori accertamenti, ai quali potrà partecipare la nonna indagata per lesioni e omicidio colposi.

Gli accertamenti disposti dalla Procura

La coppia che si trovava a bordo della Bmw ha dichiarato di essersi ritrovata di fronte la Seat e di non aver potuto fare nulla per evitarla. Si attendono gli esiti degli esami tossicologici effettuati su i due gli automobilisti, mentre il fratellino della vittima potrebbe essere sentito come testimone.

La nonna indagata al momento si trova ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi riservata. La coppia coinvolta nell'incidente, invece, ha riportato ferite lievi.