Ragazza di 24 anni accoltellata nel bosco dall’ex fidanzato: l’ipotesi dell’incontro chiarificatore La 24enne trovata nel bosco tra Casnigo e Leffe (Bergamo) sarebbe stata accoltellata dall’ex fidanzato 36enne. I due avrebbero convissuto fino a due mesi fa, poi la relazione si era interrotta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Sono ancora gravissime le condizioni della 24enne che la scorsa domenica è stata colpita con diverse coltellate dall'ex compagno 36enne. Stando a quanto ricostruito finora dagli investigatori, i due hanno convissuto per qualche tempo a Gorle, in provincia di Bergamo, ma avevano interrotto la loro relazione circa due mesi fa. L'ipotesi è che quello andato in scena il 12 maggio lungo il sentiero del bosco che collega Casnigo e Leffe sia stato un incontro chiarificatore culminato con l'aggressione.

L'accoltellamento della ragazza nel bosco

Era stata la 24enne, di origine ucraina, a chiamare i soccorsi intorno a mezzogiorno. "Sono ferita, sto sanguinando", avrebbe detto la ragazza al telefono. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto ipotizzando fosse rimasta coinvolta in un incidente, trovandola con diverse ferite da accoltellamento. A colpirla con un grosso coltello da cucina sarebbe stata proprio il 36enne, di nazionalità rumena, con cui aveva avuto una relazione e che è stato fermato nell'area verde dai carabinieri della Compagnia di Clusone.

La 24enne si trova ancora ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravissime. Il 36enne, invece, è stato condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Ai militari non avrebbe detto nulla, ma non ha opposto resistenza all'arresto. Nella giornata del 14 maggio si presenterà davanti al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia.

L'ipotesi dell'incontro chiarificatore

Le indagini sono ancora in fase iniziale e, al momento, si basano su quanto riferito dalla 24enne prima di perdere conoscenza. Il 36enne, muratore, si era trasferito a Gorle nel 2021, poi raggiunto due anni più tardi dalla 24enne che lavora come collaboratrice domestica. Entrambi regolari in Italia, hanno convissuto fino a due mesi fa e non risulterebbero denunce per episodi di violenza.

L'ipotesi è che i due avrebbero raggiunto Casnigo insieme a bordo di una Toyota Yaris, ora sotto sequestro insieme al coltello. Si pensa che si sia trattato di un incontro chiarificatore, ma questo è ancora da verificare. Tra i due, una volta entrati nel boschetto, sarebbe scoppiata una lite culminata con l'accoltellamento. Si attendono ancora gli esiti medici che accerteranno se ci sia stata una violenza sessuale.