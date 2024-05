video suggerito

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di una casa nel Pavese: morto 45enne Un 45enne è morto dopo essersi schiantato con l'auto contro una casa a Verrua Po (Pavia). La Procura ha disposto l'autopsia.

A cura di Enrico Spaccini

(foto di repertorio)

Un 45enne è morto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 maggio al Policlinico San Matteo di Pavia dove era ricoverato per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale. L'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto, una Mini Cooper, finendo per impattare contro il muro di un'abitazione all'incrocio tra via Scupellone e Genova a Verrua Po, in provincia di Pavia. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ed è deceduto pochi minuti dopo il suo arrivo al pronto soccorso. La Procura ha disposto un'autopsia per accertare le cause dello schianto.

La dinamica dello schianto

L'incidente è avvenuto intorno alle una di notte del 18 maggio. Il 45enne, residente a Verrua Po, stava viaggiando al volante della sua Mini Cooper quando, per cause ancora da accertare, è finito contro il muro di un'abitazione.

Considerando i danni provocati al mezzo e alle ferite riportate, è apparso evidente che lo schianto sia avvenuto a forte velocità. Non è escluso, però, che possa essere stato colto da un malore alla guida che gli ha fatto perdere il controllo della vettura.

L'intervento dei soccorsi e l'autopsia

Pochi minuti più tardi sono arrivati i soccorsi di Areu con un'ambulanza della Croce rossa di Casteggio e un'automedica. I sanitari hanno trovato il 45enne in condizioni disperate e lo hanno trasportato d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso, però, è deceduto per le gravi lesioni.

I carabinieri della Stazione di Bressana Bottarone, arrivati sul luogo dell'incidente insieme ai vigili del fuoco, si sono occupati di effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il magistrato di turno in Procura ha già disposto l'autopsia. L'obiettivo è chiarire il motivo che ha portato allo schianto. La salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina legale.