Prova il fucile da caccia del padre nel bosco e ferisce un amico: gravissimo un 19enne Un ragazzo di 19 anni è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco in un bosco: a ferirlo è stato un amico che aveva portato con sé il fucile da caccia del padre. Il 19enne è in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, domenica 13 ottobre, un ragazzo di 19 anni è stato ferito mortalmente in un bosco a Capiago Intimiano, comune che si trova in provincia di Como. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, un amico lo avrebbe colpito con un fucile da caccia, di proprietà del padre.

I due giovani si sono incontrati con altri amici intorno alle 2 nell'area boschiva. Uno dei due ha portato con sé anche il fucile da caccia del padre. Probabilmente il gruppetto voleva provare l'arma, ma la bravata ha quasi rischiato di uccidere uno di loro. È infatti partito un colpo che ha raggiunto un diciannovenne. Sono stati proprio gli amici a portare il ferito all'ospedale Sant'Anna di Como in condizioni disperate. I medici lo hanno immediatamente preso in carico e operato d'urgenza nella notte.

Le sue condizioni sono molto gravi, ma per il momento stabili. Ovviamente, considerato che è stato ferito con un'arma, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Como. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo hanno interrogato i presenti per farsi spiegare in che contesto è maturato l'episodio.

Il pubblico ministero di turno non ha ancora iscritto nessuno al registro degli indagati, ma è probabile che lo farà nelle prossime ore. Inoltre dovranno essere chiarite anche le condizioni di detenzione dell'arma.