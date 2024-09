Due giovani di 15 e 18 anni arrestati per tentato omicidio dopo una rissa: incastrati dal Dna

video suggerito

I carabinieri di Cantù, con la collaborazione dei colleghi di Cesano Maderno e Cantù, hanno arrestato un 18enne e un 15enne con l'accusa di tentato omicidio aggravato per una violenta aggressione avvenuta nella notte del 30 giugno all’esterno di un locale di Cermenate (Como): la vittima, un giovane di 21 anni che ha riportato gravissime ferite da arma da taglio dopo due coltellate all'addome.

Fondamentali, per la risoluzione del caso, sono state le tracce biologiche lasciate sulla scena del crimine, poi analizzate dal Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Parma. Le misure cautelari sono state emesse dall’autorità giudiziaria di Como per il 18enne, ora detenuto nel Carcere di Monza, e dal Tribunale dei Minori di Milano per il 15enne.

Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, l'accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una lite, scoppiata tra un gruppo di circa 20 ragazzi all'esterno della discoteca Just Club. Ad un certo punto, uno di loro avrebbe estratto un coltello e colpito diverse volte il 21enne, residente a Lazzate, mentre un suo coetaneo sarebbe rimasto ferito nel tentativo di difenderlo.

Gli aggressori avrebbero poi approfittato della confusione per salire in un'auto guidata da un'altra persona e allontanarsi dalla discoteca. I carabinieri della Compagnia di Cantù hanno acquisito i video registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di poter rintracciare il fuggitivo, accusato di tentato omicidio. Ma a incastrare i responsabili sarebbe stata la prova del Dna.