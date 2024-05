video suggerito

Professore colpisce con una mazza da baseball due 14enni: condannato a un anno di reclusione Alberto Poli, il professore 59enne che nel 2021 pestò due ragazzini che gli avevano fatto uno scherzo, è stato condannato per lesioni aggravate dalla minore età a un anno di reclusione.

A cura di Matilde Peretto

Alberto Poli, il professore che nel 2021 aveva picchiato con una mazza da baseball due ragazzini 14enni nel Bresciano, è stato condannato a un anno di reclusione. L'uomo è accusato di lesioni aggravate dalla minore età delle vittime e dall'utilizzo di un'arma. La sentenza di primo grado arrivata oggi, giovedì 9 maggio, accorcia di 4 mesi quanto richiesto dalla Procura di Brescia. I genitori di una delle due vittime: "Siamo soddisfatti".

Il pestaggio dei due ragazzini e la vicenda giudiziaria

Nella serata di Carnevale del 2021, due ragazzini di 14 anni avevano lanciato dei petardi nel giardino di Alberto Poli, professore di un istituto professionale di Villanuova sul Clisi, in provincia di Brescia. Il 59enne non avrebbe retto al gioco e, armato di una mazza da baseball, avrebbe inseguito e picchiato i due giovanissimi. Uno ha riportato ferite guaribili in 3 settimane, mentre al secondo è andata peggio: 20 punti per uno squarcio in testa, lesioni a mani, polsi e spalle, per un totale di 40 giorni di prognosi.

Il professore, poi licenziato, si è scusato durante il processo, sia con i ragazzi sia con i familiari. Ha aggiunto di essersi difeso con il primo oggetto trovato sul luogo dell'aggressione (una falegnameria di sua proprietà), ovvero un pezzo di legno. Infine, avrebbe anche chiesto la messa alla prova, rigettata dal giudice di Brescia Giovanni Pagliuca.

La sentenza a un anno di reclusione per lesioni aggravate

Il professore è imputato per lesioni aggravate dalla minore età delle vittime e dell'utilizzo di un'arma. Stando all'ultima udienza, la Procura aveva chiesto 16 anni di reclusione per questi reati nei confronti di Alberto Poli. Oggi, però, il Tribunale di Brescia ha emesso la sua sentenza: 12 mesi per il professore.

Al Giornale di Brescia, la madre di uno dei due ragazzi vittime del pestaggio ha dichiarato: "Siamo soddisfatti e ringrazio i miei legali che ci hanno restituito la dignità. Ricordo che per le lesioni, mio figlio ha anche dovuto smettere di giocare a calcio che era la sua grande passione".