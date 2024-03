Prende a mazzate due studenti che hanno lanciato petardi sul suo giardino: chiesti 16 mesi per l’ex professore Il giudice Giovanni Pagliuca ha rigettato la richiesta di messa alla prova avanzata da Alberto Poli, l’ex professore che nel 2021 ha preso a mazzate due studenti 14enni. La Procura ha chiesto per lui una condanna a 16 mesi per lesioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

La Procura di Brescia ha chiesto una condanna a 16 mesi per Alberto Poli, l'ex professore di un istituto professionale della provincia finito a processo per lesioni aggravate dalla minore età delle vittime e dall'utilizzo di un'arma. Il 14 febbraio del 2021 il 59enne aveva picchiato due studenti all'epoca 14enni con una mazza di legno perché avevano lanciato alcuni petardi nel giardino di casa sua. La sentenza è attesa per il 9 maggio.

L'aggressione nella notte di Carnevale

I due ragazzi stavano festeggiando il Carnevale lanciando petardi in strada. Alcuni di questi, però, erano finiti nel giardino del palazzo dove Poli, che insegnava nel loro istituto (poi licenziato), vive con la sua famiglia. Il 59enne sarebbe andato su tutte le furie e, armato di mazza da baseball, si sarebbe lanciato all'inseguimento dei 14enni.

Stando a quanto ricostruito dalla Procura, Poli sarebbe salito in auto per cercarli, trovandoli che si nascondevano in una falegnameria. L'aggressione è avvenuta là: dopo averli braccati, il 59enne li avrebbe presi a mazzate. Una vittima ha riportato ferite guaribili in tre settimane. L'altra, invece, ha rimediato uno squarcio alla testa medicato con più di 20 punti di sutura, lesioni alle mani, al polso e alle spalle, con prognosi di 40 giorni.

Le ultime udienze del processo a carico di Poli

Durante il processo, Poli ha chiesto scusa ai ragazzi e alle loro famiglie. Inoltre, avrebbe negato di essere uscito di casa armato, dicendo di aver perso la testa perché aveva sentito i due studenti minacciare di dare fuoco a casa sua. Arrivato alla falegnameria, il 59enne avrebbe sì colpito i 14enni, ma con un pezzo di legno trovato là e solo per difendersi.

Nell'ultima udienza, il giudice Giovanni Pagliuca ha rigettato la richiesta di messa alla prova avanzata dalla difesa di Poli. Per il 9 maggio è attesa la sentenza.