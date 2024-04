video suggerito

Vuole rimuovere un alveare dal sottotetto ma perde l’equilibrio e cade per 3 metri: grave un 55enne L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 6 aprile a Passirano (Brescia). Il 55enne avrebbe perso l’equilibrio mentre stava rimuovendo un alveare precipitando per 3 metri. A dare l’allarme sono stati i figli dell’uomo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 55enne è stato trasportato d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia con l'elisoccorso nel primo pomeriggio di ieri, sabato 6 aprile, in seguito a un incidente domestico. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo, residente a Passirano, stava provando a rimuovere un alveare che si era formato nel sottotetto della sua abitazione quando, per cause ancora da definire, è caduto dalla scala precipitando per tre metri. I sanitari lo hanno soccorso in codice rosso, ma stando agli ultimi accertamenti il 55enne sembra essere fuori pericolo.

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 15 del 6 aprile. Il 55enne, residente in via Indipendenza in località Bettolino a Passirano, era salito su una scala per rimuovere l'alveare che si era formato nel sottotetto del loggiato. Pare che l'uomo abbia perso l'equilibrio, per un motivo ancora non chiaro, e sia finito con il precipitare al suolo da un'altezza di tre metri.

A chiamare i soccorsi sono stati i figli dell'uomo. All'arrivo dei sanitari, il 55enne non era cosciente probabilmente a causa del trauma cranico riportato in seguito alla caduta. Le sue condizioni erano preoccupanti, tanto che il personale del 118 lo ha trasportato alla Poliambulanza di Brescia con l'eliambulanza in codice rosso.

Leggi anche Bambino di 4 anni cade dal balcone di casa e precipita per 10 metri: è riuscito a salvarsi

Una volta arrivato in ospedale, il 55enne è stato sottoposto a una serie di accertamenti che pare abbiano escluso conseguenze particolarmente gravi. Il caso è stato affidato ai carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia, che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le cause che hanno portato alla caduta dell'uomo.