Professore cinese a studente: “Taiwan non è una nazione”. Politecnico Milano avvia indagine interna Bufera social su un professore cinese del Politecnico di Milano, Zheng Chen, che ha detto ad uno studente, dichiaratosi originario di Taiwan, come in realtà il territorio sia una regione e non una nazione indipendente.

Il professore del Politecnico Zheng Chen

Bufera social su un professore cinese del Politecnico di Milano, Zheng Chen, che, durante un colloquio con alcuni studenti, si è rivolto ad uno di loro richiamandolo all'ordine per aver scritto di essere proveniente da Taiwan, indicando quest'ultima come la sua nazione d'origine. Il professore ha ricordato allo studente che "Taiwan è una regione e non una nazione. Nessun Paese dell'Unione Europea, nessun governo europeo, e la maggior parte dei Paesi del mondo lo riconosce pubblicamente come una nazione indipendente".

Professore cinese a studente: Taiwan è parte della Cina, sei cinese non taiwanese

Il video del discorso del professore, diffuso sui social, ha attirato diverse critiche e polemiche anche sull'università. Nel suo colloquio con lo studente, Zheng Chen dice: "Vorrei dire una cosa a Wang e, visto che non riguarda anche i tuoi colleghi studenti iraniani, parlerò in cinese. Ti devo dire una cosa che non riguarda la tua tesi. Quando l'hai consegnata ho notato che nel modulo che vi ho chiesto di compilare, dove ho chiesto di specificare la nazione e il luogo di vostra provenienza, tu hai scritto Taipei, Taiwan. La prima cosa che voglio dire è che l'Unione Europea considera Taiwan una parte della Repubblica Popolare Cinese". A quel punto, il docente gli ha fatto notare che "nessun Paese europeo e la maggior parte dei Paesi del mondo, nessun governo in Europa, riconosce pubblicamente Taiwan coma una nazione indipendente. La seconda cosa è che la vostra Costituzione non dichiara l'indipendenza di Taiwan, puoi verificarlo tu stesso leggendola".

Il docente: Il vostro governo fa giochi di parole

Il professore del Politecnico ha quindi sottolineato che "Taiwan è una regione, non una nazione indipendente. Perciò, avete la regione di Taiwan, la regione di Fujian, avete anche sei municipalità direttamente controllate". Ciononostante, il docente si è detto al corrente del fatto che "la tua generazione, la vostra educazione, vi porta ad avere un'identità nazionale diversa dalla nostra", ribadendo comunque che "sia dal punto di vista dell'Unione Europea sia da quello della vostra Costituzione, Taiwan non è mai stato il nome di una nazione indipendente, quindi vorrei che tu capisca questa cosa dal lato della legge". Zheng Chen, infine, ha puntato il dito contro il governo taiwanese che, a detta sua, "può fare dei giochi di parole e può affidarsi ad una scappatoia legale, loro possono manipolare e ingannare il popolo. Nonostante l'ottenimento di otto milioni di voti, non hanno mai avuto l'intenzione di rettificare la Costituzione".

Il Politecnico: Avviata indagine interna

Il Politecnico, interpellato da Fanpage.it, ha fatto sapere che "il Professore è un nostro docente a contratto e che il Politecnico di Milano ha attivato le procedure interne volte a verificare il rispetto del Codice Etico e di Comportamento".