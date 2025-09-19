Prof prende in giro un ragazzo sovrappeso e con disabilità cognitiva: “Ti do 5 euro se fai un video dove salti”

In un istituto superiore della Brianza, un insegnante di ginnastica ha offeso un ragazzino con difficoltà motorie dovute al sovrappeso e con una lieve disabilità cognitiva. Il Tribunale di Monza ha emesso la sentenza: “le frasi risultano oggettivamente antitetiche rispetto a qualsiasi fine tecnico o didattico”.

Immagine di repertorio

"Ti do 5 euro se fai un video dove salti, così mi tiri su di morale quando sono triste" e alla risposta dello studente "Prof, ma cosa sta dicendo?" l'insegnante di ginnastica ha rincarato la dose: "Se vuoi te ne do anche 10, devi togliere quella zavorra che hai addosso", riferendosi alla forma fisica dell'alunno.

Il terribile episodio è successo davanti all'intera classe di un istituto della Brianza. L'alunno di terza superiore è un ragazzo con difficoltà motorie dovute al sovrappeso e con una lieve disabilità cognitiva. La vicenda è finita davanti al Tribunale di Monza, che lo scorso 12 settembre ha emesso la sentenza, ripresa anche su vari siti web che si occupano del mondo della scuola.

Dopo la sanzione disciplinare di censura da parte della dirigenza scolastica, il professore aveva fatto ricorso. Il giudice invece, ha confermato la sanzione per quel dialogo irrispettoso nei confronti del ragazzino e della sua forma fisica.

Il provvedimento del Tribunale monzese sottolinea che "le frasi pronunciate dall'insegnante risultano oggettivamente antitetiche rispetto a qualsiasi fine tecnico o didattico", oltre che offensive perché pronunciate di fronte all'intera classe. Il ragazzino infatti si trovava chiaramente in difficoltà nell'affrontare una prova fisica durante l'ora di ginnastica insieme ai compagni.

Il giudice del lavoro ha ritenuto particolarmente grave la condotta del professore di scienze motorie ai danni del ragazzino. L'insegnante è stato inoltre condannato al pagamento di circa 3mila euro di spese processuali.