Primarie Pd 2023, dove si vota a Milano e provincia: come trovare seggi e gazebo Oggi, domenica 26 febbraio 2023, dalle 8 alle 20 si vota alle primarie del Partito Democratico per eleggere il nuovo segretario del partito tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Iniziativa aperta anche ai non iscritti: ecco come trovare il seggio più vicino a Milano e in Lombardia.

Oggi, domenica 26 febbraio 2023, dalle 8 alle 20 si vota alle primarie del Partito Democratico per eleggere il nuovo segretario del partito. Per la carica si sfideranno i candidati Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Per il momento, secondo gli ultimi sondaggi, tra gli elettori dem Stefano Bonaccini sarebbe avanti di 7 punti su Elly Schlein: resta però un 31 per cento di indecisi, che potrà confermare o invertire l'esito previsto.

Per votare, intanto, sarà necessario munirsi di documento di riconoscimento, tessera elettorale e un contributo di 2 euro (per i non iscritti al Partito Democratico). Solo così si potrà esprimere la propria preferenza ai seggi e ai gazebo Pd allestiti nelle città e nei paesi di tutta Italia.

Dove trovare seggi e gazebo a Milano per votare alle primarie del Pd 2023

Lo strumento che il Partito Democratico ha messo a disposizione degli elettori per agevolare il voto si trova sul sito ufficiale dell'iniziativa, a questo link: qui, inserendo il proprio comune d'appartenenza e la propria sede elettorale, si può individuare il seggio più vicino.

Gli abitanti del comune di Milano o dell'area metropolitana, che hanno a disposizione più di 300 seggi sparsi in tutta la città,possono visitare i seguenti link (rispettivamente per la città di Milano e per l'area metropolitana) per sapere qual è il seggio che corrisponde alla propria residenza e l’indirizzo del luogo dove recarsi per votare.

Primarie Pd 2023, come si vota oggi 26 febbraio

Potranno votare tutti i cittadini italiani maggiorenni. I minorenni, gli stranieri e i fuori sede possono votare ma solo tramite pre iscrizione all'Albo degli elettori attraverso una procedura speciale, attivabile all'interno della sezione primarie del sito del Pd.

