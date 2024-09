video suggerito

Prima neve di settembre sulle montagne: i fiocchi imbiancano il Presena È arrivata la prima neve sul Presena a tremila metri di quota. L’aria fredda di origine polare che sta interessando il Nord Italia ha portato a un forte calo delle temperature, a pioggia e a neve. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: Facebook Rifugio Orso Bruno

È arrivata la prima neve sul Presena a tremila metri di quota. Le immagini sono state già condivise sui social da tutti gli amanti della montagna e dell'inverno. L'aria fredda di origine polare che sta interessando il Nord Italia ha portato a un forte calo delle temperature, a pioggia e a neve oltre i duemila metri di quota.

In queste ore in diverse parti della Lombardia si sono abbassate le temperature. Nella giornata di ieri, giovedì 12 settembre, sono quindi arrivati i primi fiocchi che hanno imbiancato il Presena. Tantissime le fotografie condivise su alcune pagine Facebook: "Prima neve di settembre al Passo del Tonale! Emozioni uniche per gli amanti della neve alla Capanna Presena 3000 Glacier con vista mozzafiato dalla terrazza", scrive il Rifugio Orso Bruno.

"Il Passo del Tonale sul ghiacciaio Presena adesso con oltre 20 cm di neve fresca.. finalmente, che spettacolo!", scrive un'altra pagina che raccoglie appassionati di montagna.

Leggi anche Allerta meteo gialla a Milano lunedì 9 settembre per rischio idrico: quando terminerà

E mentre ad alta quota arrivano i primi fiocchi di neve, altri territori della Lombardia devono fare i conti con forti raffiche di vento e maltempo. Le piogge delle scorse settimane, che hanno causato non pochi danni, sono state sostituite dal vento. In queste ore, per esempio, sono state diramate allerte meteo gialle e arancioni in alcuni territori.