A partire dalla giornata di domani venerdì 25 dicembre, giorno di Natale, una violenta depressione artica si abbatterà sul nord Italia e in particolar modo sulla Lombardia. Le temperature scenderanno a picco, mentre la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il forte vento atteso. Nonostante ciò, però, le prime ore della giornata di Natale 2020 saranno caratterizzate da cieli sereni e sole splendente. Solo a partire dalle prime ore del pomeriggio compariranno le prime nuvole che copriranno la Lombardia almeno sino a lunedì 28 dicembre. Ecco quando e dove, dunque, è attesa neve nei prossimi giorni.

Previsioni meteo Natale 2020, attesa neve in alta quota

Come già detto, le previsioni meteo per domani, venerdì 25 dicembre, prevedono un repentino abbassamento delle temperature a causa dei forti venti attesi. In più, specialmente sul versante orientale, e sopra i 500-600 metri, sono attese precipitazione anche di forte intensità che caratterizzeranno tutto il pomeriggio e le ore serali e notturne. Per quanto riguarda invece i rilievi montuosi, a partire dai mille metri, l'acqua potrebbe trasformarsi in nevischio e neve.

Previsioni meteo Santo Stefano, neve oltre i 1.600 metri

Nella giornata successiva, quella in cui si celebra Santo Stefano, le temperature subiranno un ulteriore calo a causa delle correnti fredde settentrionali in arrivo. Sin dalle prime ore del mattino sono attesi densi annuvolamenti con possibilità di schiarita, mentre oltre i 1.600 metri sono attese forti nevicate.

Previsioni meteo domenica 27 dicembre, la neve arriva in città

Sarà infine la giornata di domenica 27 dicembre a proporre uno scenario più natalizio, con abbondanti nevicate anche in aree sotto i 600 metri di altitudine. Gli esperti prevedono un clima glaciale che potrebbe far imbiancare anche la città di Milano e gli altri capoluoghi lombardi. Alcuni meteorologi suggeriscono poi che in determinate zone della regione, specialmente in alta quota, la neve accumulata per terra possa sfiorare i 20 centimetri di altezza. Il giorno seguente, in pianura, quanto rimarrà della distesa bianca verrà sciolta dalle piogge.