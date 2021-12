Previsioni meteo oggi, giovedì 2 dicembre a Milano: cielo molto nuvoloso, ma temperature in aumento Per la giornata di domani, giovedì 1 dicembre, si prevede a Milano cielo molto nuvoloso e temperature in leggero aumento. Non sono previste precipitazioni.

A cura di Redazione Milano

Per la giornata di domani, giovedì 2 dicembre, si prevede cielo molto nuvoloso a Milano e anche in Lombardia. Secondo le previsioni diramate nel bollettino di Arpa Lombardia, il cielo sarà prevalentemente coperto. Schiarite irregolari saranno previste in mattinata o al pomeriggio. Le precipitazioni saranno deboli sulle montagne e sulla Pianura centro-orientali. La neve, per il momento, scenderà oltre i mille metri.

Previsioni meteo Milano giovedì 2 dicembre: cielo molto nuvoloso

Nel capoluogo meneghino si avrà cielo molto nuvoloso con temperature in leggero aumento. Le minime si attesteranno attorno ai quattro gradi centigradi mentre le massime attorno ai dieci gradi centigradi. Le nuvole si diraderanno nel tardo pomeriggio e non sono previste precipitazioni. Il tempo resterà stabile per tutto il weekend. Scenderanno solo le temperature: le minime infatti nella giornata di domenica 5 dicembre arriveranno a toccare gli zero gradi centigradi mentre le massime scenderanno fino ai sette gradi centigradi.

Previsioni meteo Lombardia giovedì 2 dicembre

Anche sul resto del territorio lombardo non sono previste piogge per i prossimi giorni. In altre aree della Lombardia le temperature minime saranno in leggero aumento mentre le massime in calo: le prime infatti si attesteranno tra gli zero e i quattro gradi centigradi. Le massime invece tra i sette e dieci gradi centigradi. Anche i venti saranno piuttosto deboli per tutta la giornata per poi rafforzarsi in serata sulle zone occidentali e sulle montagne. Per il momento non sono previste né nevicate, né nebbia né altri fenomeni atmosferici.