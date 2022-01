Previsioni meteo oggi a Milano: nuvole al mattino e poi ampie schiarite Oggi la Lombardia si sveglierà con nuvole e nebbie. Nel corso della giornata poi si avranno ampie schiarite. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

A cura di Giorgia Venturini

Leggere nuvole saranno le protagoniste della giornata di oggi 25 gennaio. Durerà fino a mercoledì 26 gennaio la modesta struttura anticiclonica in espansione dall'Europa centrale: questa manterrà un debole flusso settentrionale, con condizioni in prevalenza stabili e asciutte sulla regione. Non mancheranno però le nebbie frequenti sulla pianura, con possibili gelate nelle ore più fredde. Le cose potrebbero cambiare da giovedì 27 gennaio: l'avvicinamento di una saccatura fredda da nord determinerà una rotazione del flusso in quota da ovest, con nubi in aumento ma senza fenomeni. Temperature restano invece stazionarie. Ecco quello che prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Il meteo a Milano oggi martedì 25 gennaio

Oggi torneranno le nuvole: al mattino il cielo sarà molto nuvoloso, soprattutto al mattino. In pianura sono previste ancora nebbie diffuse specie sui settori orientali. Nel pomeriggio può tornare il sole, ampi spazi soleggiati su Alpi e Prealpi. Anche martedì le previsioni saranno assenti. Le temperature saranno in leggero aumento, soprattutto le minime. Le massime rimarranno stazionarie: minime in lieve aumento, comprese tra -2 e 3 gradi, le massime stazionarie tra 4 e 8 gradi. I venti in pianura saranno deboli da Ovest, in montagna moderati. Non mancheranno nebbie e foschie: gli esperti di Arpa prevedono fino al mattino nebbie diffuse in pianura, locali gelate durante la notte. Nuvole e sole caratterizzeranno anche la giornata di mercoledì 26 gennaio: completamente assenti però le precipitazioni.