Previsioni meteo oggi 15 dicembre a Milano: ritorna la nebbia Giornata nebbiosa a Milano oggi, mercoledì 15 dicembre 2021. Le previsioni meteo segnalano l’assenza di precipitazioni e temperature rigide.

A cura di Redazione Meteo

In milanese si chiama la "scighera": è la nebbia che, anche se in misura minore rispetto al passato, continua a caratterizzare alcune giornate invernali a Milano. È il caso della giornata odierna: le previsioni meteo per oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, segnalano la possibilità di nebbia consistente sia al mattino sia in serata, con una generale foschia che potrà perdurare per il resto della giornata. Oltre la nebbia, comunque, almeno nelle ore in cui la foschia dovesse diradarsi, quella di oggi sarà una giornata all'insegna del bel tempo: è l'effetto di un "robusto promontorio anticiclonico" che, come spiega il servizio meteo dell'Arpa, porterà anche in Lombardia tempo stabile almeno fino a venerdì. Vediamo però nel dettaglio le previsioni meteo per oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, a Milano.

Previsioni meteo oggi 15 dicembre a Milano

Sarà un risveglio ovattato quello di molti milanesi: la nebbia è però destinata a diradarsi col passare delle ore, e nella parte centrale della giornata dovrebbe essere ben visibile il cielo terso con un freddo sole simil invernale. Le temperature infatti non saliranno sopra i 2-4 gradi di massima, mentre le minime saranno attorno allo zero termico.

Meteo domani a Milano

Per domani, giovedì 16 dicembre 2021, si prospetta una giornata simile a quella odierna: niente precipitazioni, cielo sereno ma parzialmente oscurato dalla nebbia che potrebbe salire al mattino e in serata. Per quanto riguarda il resto della Lombardia, come già scritto il tempo sarà stabile fino a venerdì, con cielo soleggiato in montagna e progressiva espansione della nebbia sulla pianura, senza precipitazioni. Da venerdì però il tempo è destinato a cambiare a causa della discesa di un nucleo freddo da Nord verso i Balcani: è prevista una ventilazione più sostenuta in montagna, anche se il tempo dovrebbe rimanere stabile e nebbioso in pianura anche per il fine settimana.