Previsioni meteo nel weekend a Milano e in Lombardia: sole ma anche pioggia e temporali Dopo la forte pioggia di ieri, oggi e domani torna il sole e il bel tempo su tutta la Lombardia. Le precipitazioni potrebbero tornare però in modo insistente nel corso della giornata di sabato e domenica. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia per i prossimi giorni in città e in montagna.

A cura di Giorgia Venturini

Cielo sereno con qualche deboli precipitazioni. Torna dunque il bel tempo sulla Lombardia dopo le forti piogge di ieri che hanno provocato non pochi disagi soprattutto nel Comasco e nel Lecchese. Per il fine settimana invece nuvole e pioggia potrebbero non mancare. Ecco quanto prevedono gli esperti di Arpa Lombardia per le previsioni meteo di questo fine settimana.

Previsioni meteo a Milano e in Lombardia venerdì 6 agosto

Domani il cielo sarà sereno e poco nuvoloso. Su tutta la regione splenderà il sole: è previsto solo il passaggio di velature e qualche addensamento pomeridiano sui rilievi settentrionali. Le precipitazioni saranno assenti, salvo qualche occasionale debole piovasco pomeridiano sui rilievi settentrionali. Le temperature potranno essere in lieve aumento: le minime non scenderanno sotto i 18 gradi mentre le massime intorno ai 29 gradi. Lo zero termico si registrerà a oltre 400 metri. I venti saranno in prevalenza deboli con qualche possibile rinforzo sulla Bassa Pianura e in montagna.

Previsioni meteo a Milano e in Lombardia sabato 7 agosto

Non solo sole invece per la giornata di sabato 7 agosto: con il passare delle ore aumenteranno le piogge sabato soprattutto sui rilievi settentrionali. Le precipitazioni saranno deboli e sparse con qualche temporale anche in pianura.

Anche per la giornata di sabato le temperature saranno variabili: le minime saranno in leggero aumento, mentre le massime in leggera diminuzione. Lo zero termico sarà fissato a 4.200 metri.

Previsioni meteo a Milano e in Lombardia domenica 8 agosto

La situazione non migliora domenica 8 agosto quando il cielo sarà irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con precipitazioni deboli o localmente moderate sui rilievi settentrionali, occasionalmente anche in pianura. Qui le temperature saranno stazionarie o in calo: minime stazionarie, massime in lieve calo. Stesso copione lunedì quando si attenderà una nuvolosità più insistente sui rilievi settentrionali dove saranno possibili piovaschi sparsi. In pianura temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento.