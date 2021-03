Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia nella settimana da lunedì 15 marzo a venerdì 19 marzo. Atteso tempo ampiamente soleggiato, ma temperature via via sempre più rigide. I meteorologi di 3B Meteo prevedono all'inizio della nuova settimana il perdurare del flusso freddo dal nord Europa, che non porterà particolari conseguenze sulla Lombardia dove il tempo rimarrà in larga parte soleggiato. Da metà settimana le correnti fredde potranno interagire con il Mediterraneo favorendo la formazione di vortici di bassa pressione che potranno anche interessare il Nord Italia con rischio di maltempo e neve a quote basse.

Previsioni meteo Milano per lunedì 15 marzo

Nella giornata di lunedì 15 marzo si mantiene attivo un flusso freddo settentrionale, che impattando sulle Alpi non porterà significative conseguenze in Lombardia. Attesi cieli poco o parzialmente nuvolosi, e senza precipitazioni. Unica eccezione rappresentata dalle Alpi di confine che vedranno qualche precipitazione intermittente.

Previsioni meteo Milano per martedì 16 marzo

Martedì 16 marzo scenario praticamente inalterato, con correnti asciutte da Nord che garantiscono tanto Sole in Lombardia e cieli limpidi. Addensamenti nuvolosi e nevischio intermittente sulle zone alpine di confine. Aria fredda in montagna e al primo mattino, valori massimi stazionari.

Previsioni meteo Milano per mercoledì 17 marzo

Mercoledì 17 marzo ancora correnti da Nord che garantiscono Sole prevalente in Lombardia e cieli limpidi. Insistono addensamenti nuvolosi più consistenti sulle zone alpine di confine associati a un po' di nevischio.

Previsioni meteo Milano per giovedì 18 marzo

Giovedì 18 marzo correnti fredde interagisco con il Mar Mediterraneo dando luogo alla formazione di un minimo depressionario, che tenderà, specie dalla sera, a interessare anche il Nord Italia determinando un peggioramento del tempo.

Previsioni meteo Milano per venerdì 19 marzo

Venerdì 19 marzo la fredda circolazione depressionaria abbraccia ancora la Regione determinando nevicate per gran parte della giornata, tuttavia di debole intensità. Su basse pianure occidentali e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia dal pomeriggio ed in intensificazione serale; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio.