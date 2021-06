Ancora caldo a Milano e in Lombardia per la giornata di domani giovedì 1 luglio, ma con temperature in lieve calo: a stabilirlo è il bollettino diramato da Arpa Lombardia. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Le nuvole aumenteranno poi nel pomeriggio, ma solo sulle montagne. Sempre sui rilievi settentrionali e centro-orientali potrebbero esserci locali rovesci o temporali. In quasi tutta la Regione le temperature minime saranno in calo mentre le massime saranno stazionarie: le prime si attesteranno attorno ai 18 gradi centigradi mentre le seconde attorno ai 31 gradi centigradi. Nel capoluogo meneghino ci sarà cielo sereno con minime attorno ai 19 gradi e massime attorno ai 31 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia venerdì 2 luglio

Nella giornata di venerdì 2 luglio, nella regione continueremo ad avere cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili piogge potrebbero essere previste nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, più probabili sui settori orientali. Le temperature minime saranno in lieve aumento mentre le massime stazionarie. A Milano ci sarà cielo sereno con qualche piccola nuvola, ma si registrano fenomeni di afa e forti ondate di calore. Le temperature dovrebbero infatti superare i trenta gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia sabato 3 e domenica 4 luglio

Sabato 3 luglio e domenica 4 luglio a Milano e in Lombardia si avrà cielo poco nuvoloso: non sono previste piogge in gran parte della Regione, ma per la giornata di domenica a Milano potrebbe essere registrato qualche rovescio. Le temperature invece non dovrebbero subire variazioni rilevanti. Solo nella giornata di domani si potrebbero avere massime in calo.