Previsioni meteo Milano e Lombardia domenica 25 luglio: in arrivo temporali e temperature in calo Per la giornata di domani, domenica 25 luglio, in Lombardia è previsto cielo nuvoloso con possibili piogge e temporali. A dirlo è l’ultimo bollettino diramato da Arpa Lombardia. Anche le temperature, sia minime e massime, subiranno un calo. Questa stessa situazione si registrerà anche nel capoluogo meneghino.

A cura di Redazione Meteo

Sono in arrivo temporali e temperature in calo in Lombardia e in particolare a Milano: stando all'ultimo bollettino diramato da Arpa Lombardia per la giornata di domani, domenica 25 luglio, sui settori occidentali e i rilievi centrali si avrà cielo nuvoloso. Sono previste anche piogge e temporali su tutta la Regione che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature minime e massime inoltre saranno in lieve calo. Le prime saranno tra i 20 e 25 gradi centigradi mentre le seconde tra i 29 e i 33 gradi centigradi. Nonostante il maltempo, ci saranno anche disagi dovute alle ondate di calore. Anche a Milano si registreranno piogge: le temperature saranno in calo con minime intorno ai 22 gradi centigradi e massime intorno ai 29 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia lunedì 26 luglio

Per la giornata di lunedì 26 luglio si avrà ancora maltempo e temporali: il cielo nuvoloso si registrerà sia sulle Alpi e le Prealpi che sulla pianura occidentale. Le temperature minime saranno in lieve o moderato calo così come le massime: le prime si attesteranno attorno ai 18 gradi centigradi mentre le massime saranno attorno ai 26-27 gradi centigradi. I rovesci e i temporali sono previsti per tutta la giornata. Anche per lunedì sono previsti moderati disagi legati alle ondate di calore. Il capoluogo meneghino invece sarà colpito da un forte temporale: le temperature scenderanno ancora con minime attorno ai 20 gradi centigradi e massime attorno ai 26 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 27 luglio

Anche martedì 27 luglio ci sarà ovunque cielo molto nuvoloso: le piogge però saranno intermittenti. Saranno più forti sul Nordovest e sull'alta pianura occidentale. Anche martedì le temperature minime e massime saranno in calo. A Milano proseguiranno le precipitazioni, ma le temperature saranno stazionarie: le minime attorno ai 20 gradi centigradi e le massime in lieve aumento attorno ai 27 gradi centigradi.