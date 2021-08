Previsioni meteo Milano: breve tregua dal maltempo, ma martedì e mercoledì tornano i temporali Breve tregua dal maltempo a Milano per questo inizio di settimana. Ma già a partire da martedì 3 agosto tornano piogge e temporali: proseguiranno anche mercoledì 4 agosto, accompagnati da un brusco calo delle temperature, con massime che si attesteranno poco sopra i 20 gradi. Giovedì e venerdì torna il sereno, ma nel prossimo weekend atteso nuovamente tempo instabile.

A cura di Redazione Meteo

Breve, brevissima tregua dal maltempo a Milano. Lunedì 2 agosto le piogge di questi ultimi giorni lasceranno spazio a una gradevole giornata quasi primaverile: le temperature saranno infatti piacevoli mentre in cielo, tra qualche nuvola sparsa, farà capolino il sole. Ma anche la prima settimana di agosto riserverà brutte sorprese a chi è Milano: martedì 3 e mercoledì 4 agosto infatti è attesa una nuova ondata di maltempo con piogge e temporali, con un sensibile calo delle temperature. Giovedì e venerdì attese nuovamente giornate all'insegna del sereno, ma il tempo tornerà ad essere instabile durante il prossimo fine settimana.

Previsioni meteo da lunedì 2 a mercoledì 4 agosto a Milano

Lunedì 2 agosto si prevede una giornata serena o al massimo poco nuvolosa a Milano, con temperature massime non superiori ai 27 gradi. Da martedì 3 agosto torna però il maltempo: attese piogge e temporali alternati a schiarite per tutto il corso della giornata, con le massime in calo attorno ai 25 gradi. Un ulteriore e più marcato calo delle temperature è previsto per mercoledì 4 agosto, quando i valori massimi saranno di poco sopra i 20 gradi: temperature autunnali e giornata caratterizzata ancora da piogge e temporali ancora più intensi del giorno prima.

Il tempo a Milano nel prossimo fine settimana

Il maltempo cesserà a partire da giovedì 5 e concederà una tregua anche venerdì 6 agosto, quando sul capoluogo lombardo si attendono giornate soleggiate con un graduale aumento delle temperature, che rimarranno comunque inferiori ai 30 gradi per quanto riguarda le massime. Ma l'instabilità torna a far capolino nel prossimo fine settimana: al momento sia per sabato 7 sia per domenica 8 agosto si attendono giornate nuvolose con possibilità di piogge, in questo caso però meno intense delle precipitazioni precedenti.