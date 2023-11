Presidente e direttore di Asm Pavia arrestati: irregolarità negli appalti con i fondi del Pnrr Il presidente di Asm Pavia Manuel Elleboro e il direttore generale Giuseppe Maria Chirico sono stati arrestati dalla guardia di finanza. I due avrebbero commesso irregolarità nell’assegnazione di appalti pubblici con i fondi del Pnrr e avrebbero percepito indebitamente denaro pubblico.

Il presidente e il direttore generale dell'Asm di Pavia, la società multiservizi di cui il Comune è maggiore azionista, sono stati arrestati dalla guardia di finanza insieme a un progettista del Comune di San Genesio Uniti per irregolarità nell'assegnazione di appalti, utilizzando anche fondi provenienti dal Pnrr, e per aver percepito indebitamente denaro pubblico. Gli indagati sono in tutto 16, tra cui esponenti politici, ma le attività investigative sono ancora in corso.

I reati contestati all'interno di Asm Pavia

Le indagini sono iniziate alcuni mesi fa quando la guardia di finanza ha iniziato a indagare in merito a possibili reati in corso all'interno di Asm Pavia. Non ci è voluto molto per capire che svariate procedure di affidamento ad opera di diverse amministrazioni pavesi riportassero irregolarità di vario tipo.

I reati accertati al momento sono di indebita percezione da parte di alcuni dei 16 indagati di denaro pubblico. Questo, utilizzando anche i fondi del Pnrr, sarebbe stato usato per fini privati. Inoltre, sono state accertate diverse anomalie e irregolarità nell'assegnazione di lavori e appalti per conto dell'amministrazioni.

Le ordinanze di custodia cautelare e le altre perquisizioni

In queste ore, la guardia di finanza di Pavia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Manuel Elleboro e Giuseppe Maria Chirico, rispettivamente presidente e direttore generale di Asm Pavia. Lo stesso provvedimento è stato preso nei confronti di un progettista di alcune commesse pubbliche che ha svolto l'incarico di Rup del Comune di San Genesio e Uniti.

Circa 40 perquisizioni e acquisizioni documentali sono ancora in corso per ricercare ulteriori prove presso persone giuridiche, quindi enti pubblici, studi professionali e società, e anche persone fisica, tra cui pubblici ufficiali, legali rappresentanti di società e professionisti.