Prendono a sprangate il ristoratore per non pagare il conto: mamma, papà e figlia di 20 anni a processo

Nel tardo pomeriggio dell'8 luglio 2024, una famiglia si è presentata al ristorante La Giazzera di Porlezza, in provincia di Como, armata di tre bastoni: ha infatti aggredito e picchiato i titolari. Il motivo? Un mese prima avevano cenato nel locale e non avevano saldato il conto: si erano allontanati con la scusa che dovevano andare a prelevare i soldi. In realtà sono scappati. A luglio sono tornati nel locale, i proprietari li hanno riconosciuti e hanno preteso giustamente il pagamento. La famiglia però invece di farlo, si è ripresentata qualche giorno dopo sul posto e ha deciso di aggredirli fisicamente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Porlezza e gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. I medici e i paramedici hanno portato le vittime in ospedale. Sono state dimesse con una prognosi di venti giorni. I militari nel frattempo hanno ricostruito la dinamica e raccolto le testimonianze dei presenti. In questo modo hanno individuato i tre.

Le forze dell'ordine li hanno arrestati per lesioni aggravate in concorso: i genitori, il 49enne Maurizio Perretta e la 44enne Simona Lagrutta, sono in carcere mentre la figlia, la ventenne Sara Perretta, è agli arresti domiciliari. La famiglia è stata inoltre denunciata a piede libero per il porto in luogo pubblico dei bastoni e per le minacce rivolte ai gestori di bruciare il locale e ammazzarli. Ora la sostituta procuratrice di Como, Simona De Salvo, ha chiesto il processo con giudizio immediato.