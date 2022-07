Scopre le ladre in casa sua mentre prende il sole in spiaggia Una donna di Legnano, momentaneamente in vacanza in Puglia, ha scoperto un furto in corso a casa sua dal cellulare mentre era in spiaggia.

Immagine di repertorio

Una donna di Legnano, momentaneamente in vacanza in Puglia, ha scoperto un furto in corso a casa sua dal cellulare mentre era in spiaggia. Guardando tramite un'applicazione apposita del suo smartphone, ha visto in diretta le immagini di due ladre che si erano introdotte nell'appartamento frugando fra le sue cose. Allertate le forze dell'ordine, i carabinieri si sono presentati fuori dall'abitazione in via Cattaneo arrestando le sospettate.

Scopre le ladre dalla spiaggia

Come riporta La Prealpina, le due ladre sono state ascoltate dal giudice. Per difendersi, hanno dichiarato di "pulire le case". E ovviamente, le case le "puliscono" ma non in termini di mestieri domestici. Entrambe residenti nel campo nomadi di Baranzate, una delle due è incinta di sette mesi e mamma già di quattro figli. L'altra, invece, ha una figlia di quattro anni. Insieme, sono state arrestate nella giornata di martedì 19 luglio. Ieri sono comparse davanti al giudice Marco Montanari per il processo per direttissima chiesto dal pubblico ministero Flavia Salvatore.

Il giudice alle imputate: Cambiate vita, vivete nella legalità

Le due ladre, difese dall'avvocato Luciana Caricaterra, hanno ammesso il reato. L'imputata incinta si è lasciata andare ad un lungo pianto quando il giudice le ha consigliato di vivere nella legalità e trovare un lavoro onesto anche per i propri figli. Alla donna è stato revocato poi il reddito di cittadinanza percepito fino a prima dell'arresto. Il giudice ha infine disposto l'obbligo di firma due volte al giorno fino al giorno della prossima udienza che è stata fissata per il prossimo ottobre.