Prende fuoco una palazzina a Melzo: tutti i residenti evacuati Nel pomeriggio di oggi giovedì 13 aprile verso le 16.50 in via Agnese Pasta il fuoco è divampato da due appartamenti di una palazzina a Melzo, alle porte di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Evacuata una palazzina di due piani a Melzo, alle porte di Milano. Nel pomeriggio di oggi giovedì 13 aprile verso le 16.50 in via Agnese Pasta il fuoco è divampato da due appartamenti. Il motivo dell'incendio è ancora tutto da chiarire. Al momento non risultano feriti: tutta la palazzina è stata evacuata. Sul posto si sono precipitate nove squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.

Le forze dell'ordine e i tecnici sono al lavoro per cercare di fare tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente però non risulta esserci persone rimaste ferite.